全國首例！空拍機投毒「梅花鹿、羊駝慘死」 檢起訴惡男求重刑

空拍機越來越普遍，除了休閒用途之外，產業用的無人機也被用來投放肥料、農藥等用途。不過，全國第一起利用空拍機投毒的案例發生，甚至讓不少動物因此死亡。宜蘭地檢署今天（1／27）依違反動物保護法等罪將宜蘭惡男起訴，更痛批手段惡劣又沒悔意，請求從重量刑。

起訴書指出，宜蘭縣三星鄉一處農場負責人王姓男子，他不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉另家農場，成為競爭對手。王男突發奇想，2023年5、6月間，指示另一名不知情的江姓員工，將苜蓿粒泡在農藥「托福松」及水的混合液中，再與砂混合、曝曬後，把有毒的苜蓿粒放在飲料空罐中。

王男拿到裝有毒苜蓿粒的空罐後，2023年6月12日、24日、25日，利用凌晨四下無人，駕車到安農溪旁堤防道路，操作空拍機，到徐男工作的農場上方，以上下搖晃空拍機的方式，裝有毒苜蓿粒的杯子傾倒，毒餌飼料就灑到農場園區中。

該農場的侏儒山羊、梅花鹿及羊駝吃下後，6月19、20日陸續暴斃，其他動物也出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促及口吐白沫等中毒症狀。死亡動物經送台灣大學解剖檢驗，都驗出「托福松」成分。

檢方認為，王男本身是農場負責人，本該珍視動物的生命安全及健康，僅因為不滿員工跳槽，3度用空拍機餵毒，且行為可能造成遊客撿拾餵動物，又誤食手上殘毒的風險，王男行為已達動保法「情節重大」程度，又未能與告訴人和解，依違反動物保護法、刑法毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑。

