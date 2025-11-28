中部中心／綜合報導

台中市豐原區一間美容保養店，去年十月至今，累計被消費申訴38案，不但引導身心障礙人士，進店消費，也誘使20歲以下學生，購買產品，一直被衛生局裁罰後仍未改善，市府今天（28日），上門張貼"消費警訊"告示，成為全國第一起案例。

消保官，將公告貼在店家門面，用力貼緊，嚴絲合縫。

貼上這張＂消費警訊＂，還告誡不得撕毀、移置或遮蔽。爭議店家位於台中豐原區，一間美容保養公司，消費糾紛不斷，已經無數次被指控，強迫推銷、誘騙購買產品，甚至還和融資公司合作獲得金流。

全國首例！豐原某美容店頻傳消費糾紛 中市府上門貼「消費警訊」

美容店專挑"判斷能力差"顧客下手? 最高消費金額逾20萬





受害對象中，甚至還有身心障礙人士，台中市政府，已經在去年11月及今年1月，對該公司進行裁罰，但懲處過後，他們還是沒有改善行銷手段，

2024年10月消保法修正上路後，市府受理這間美容公司，申訴案件就有38案，其中領有身心障礙手冊的有5人，20歲以下的民眾，有10件，占比超過4分之一，消費金額最高達到20萬4，000元。疑似專挑判斷能力較差的民眾下手，台中市政府，決定祭出鐵腕。





全國首例！豐原某美容店頻傳消費糾紛 中市府上門貼「消費警訊」

全國首例! 豐原美容店頻傳消費糾紛 中市府貼"消費警訊"





這也是全國首例，被貼"消費警訊"公告案例，一犯再犯，屢勸不聽，被列為黑名單，貼公告也是提醒民眾，睜大雙眼，理性消費。

