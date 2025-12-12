全國首例！雲林科大、新竹高商合開大學先修課程 可抵免大學學分

全國首例！雲林科大與新竹高商合作簽備忘錄，未來雲科大將開放大學先修課程給新竹高商學生修習，若學生完成修習可獲修業證書，且可抵免大學1至2學分。左為雲科大管理學院院長黃邦寧，右為新竹高商校長廖俊仁。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕全國首例！國立雲林科技大學與國立新竹高商今天在新竹高商舉行課程合作備忘錄簽署儀式，由校長廖俊仁與雲科大管理學院院長黃邦寧代表簽署。未來新商高三學生在統測後，可上網線上選雲科大的大學先修課程，雲科大提供6個課程，每個課程上滿6小時，就可領到修業證書，若未來進入雲科大，還可折抵大學1至2學分，除提供技高學生職涯探索課程機會，也讓技高學生順利與科大課程銜接。

廖俊仁說，據了解，這是全國科大與技高首次從高中端就展開課程銜接的合作機制，兩校2018年就簽署策略聯盟合作協議，雲科大每年提供新商多項協助，包括升學輔導、升學模擬面試、多元選修課程合作以及指導學生參與專題製作競賽等，但大多是在高中端，此次則開啟大學端的先修課程，提供技高學生更多職涯及興趣的探索與學習。

雲科大管理學院院長黃邦寧本身是新竹人，在竹科園區工作多年，他說，雲科大很多學生來自新竹高商，此次兩校再合作，雲科大也提供商管領域的大學先修(AP)課程，包括工業工程與管理、企業管理、資訊管理、財務管理、會計、國際企業管理等6門課，採線上非同步授課模式，讓新商學生在高三統測後，可自行上網修研，提前認識大學商管科系的專業結構與學習內容。完成修課並通過評量後，學生可獲雲科大頒發的修課證書，有助於豐富學生的學習歷程，更能作為未來升學或申請大學時的參考。若學生日後就讀雲科大管理學院相關科系，也可申請1到2個學分的抵免。

廖俊仁表示，這是國立科大首次與技高學校合作，除讓技高學生提前接觸大學層級課程，有助於學生未來升學規劃，更開啟台灣技職教育與大學教育接軌的合作風潮。

