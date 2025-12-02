全國首例AI判煙科技執法！ 東海大學新研發獲環境部認證、彰化屏東率先使用

全國首例AI判煙科技執法！東海大學環工系陳鶴文終身特聘教授創新研發「AI智慧判煙系統」，獲得環境部認證，彰化屏東率先使用。（圖：東海大學提供）

東海大學環境科學與工程學系終身特聘教授陳鶴文，在環境部經費支持下，成功開發「AI智慧判煙系統」，成為國內第一台通過環境部認證的智慧執法工具，不僅協助地方有效取締黑煙排放，更象徵台灣智慧環境監管跨入新里程碑。

東海大學近年來積極投入人工智慧教育與跨域應用，成果遍及多個領域，今年環工系陳鶴文終身特聘教授創新研發「AI智慧判煙系統」，獲得環境部認證，技術正式落地應用，彰化與屏東縣政府環保局率先導入系統，強化工廠黑煙排放稽查，日前經AI自動辨識與環保局資料檢核後，正式開出全國首張透過AI判煙科技執法的罰單。

東海大學指出，彰化縣府、屏東縣府環保局導入的AI判煙系統，整合監視影像、雲端運算與不透光率分析模型，能自動判識煙羽顏色、濃度與持續時間，準確辨別工廠排放是否達到違規標準，此系統通過環境部嚴格驗證，是全國第一套取得官方認可、可作為執法依據的智慧監測工具。此次開罰案例，充分展現AI科技落地執法的可行性與效能，未來將持續擴大應用範圍，使地方政府能更即時掌握空污狀況、提升稽查效率，除了為環境工程與環境管理領域帶來智慧化突破，更為國內環境監測技術開創新局。

東海大學陳鶴文教授所研發的AI智慧判煙系統，不僅協助政府提升空污監管效能，更象徵台灣在智慧環境監測、智慧控制與智慧管理領域的重要跨步。該技術的成功應用，將持續帶動東海大學於智慧永續科技的發展深度與影響力。（寇世菁報導）