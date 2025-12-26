全國首創產官研合作 南市啟動無人機防救災新篇章





面對極端氣候愈加頻繁的挑戰，台南市政府以「智慧科技、韌性城市」為核心方向，積極強化防災應變能量。今（26）日在沙崙智慧綠能科學城舉辦無人機救災展演，結合國家中山科學研究院與台灣無人機協會，以模擬實作方式呈現科技導入防救災的成果。台南市長黃偉哲陪同副總統蕭美琴前往視察，盼透過產官研合作，讓台南在面對災害時能以更智慧、更有效率的方式守護市民生命財產安全。

蕭副總統指出，台灣因地形、氣候條件，時常面臨各類天然災害。以台南為例，今年的0121地震及丹娜絲颱風，都造成大規模民宅受損。因此全民防災教育與科技救災應用就變得至關重要。她感謝產官學研長期投入，並期許未來持續結合科技與在地經驗，提升整體社會面對災害的韌性。

廣告 廣告

黃偉哲表示，感謝中科院簡定華副院長、台灣無人機協會高志明理事長與池明洋董事長共同推動，以「強化無人機救災韌性」為目標，讓台南在防救災能量上有科技性的重大升級。

黃偉哲提到，無人機已成為市府的防災助手。從今年初0121震災協助快速勘查橋梁與建物安全，到丹娜絲颱風與0728豪雨期間回傳災區即時影像，再到登革熱疫情期間巡查屋頂與天溝孳生源，無人機已成為前線救災的「千里眼」，有效提升指揮應變的準確性。

市府表示，本次展演具有兩項「全國第一」：一是首次由產官研三方合作，結合中科院研發能量與無人機產業，目標是讓「無人機救災常態化」，正式納入市府救災體系。二是首次導入AI判釋，透過無人機建置3D災區模型，並以AI 標示高風險區域，協助指揮官做出更精準的應變判斷。

展演另有兩大特色：其一為即時視訊模擬，現場畫面可零時差回傳指揮所，提高判斷效率；其二為無人機作為「先遣救災部隊」，能克服地形限制，執行災區搜尋、物資投送與通訊中繼等任務，展現高度機動性。

擔任展演指揮官的副市長趙卿惠表示，本次選在沙崙智慧綠能科學城的資安暨智慧科技研發大樓舉行，象徵台南結合智慧科技打造防災示範城市的目標。無人機應用不僅強化防災，更可帶動南部在研發、驗證到應用的完整產業鏈，推動無人機成為下一個地方產業亮點。

市府進一步說明，展演整合中科院多項設備，包括「銳二無人機」、「戰術近程無人機」、「無人機指管導控車」、「語音通信整合系統」、「臨時緊急通訊網」、「軍規耐候型移動照明桅桿」，以及民間技術的「行動電解產氫發電系統」與「高機動儲能車」等。

其中，銳二無人機可長時間高空偵蒐並回傳影像；戰術近程無人機可執行近距離救災與監控；指管導控車與通信系統能在通訊中斷情況下快速建構指揮網；繫留式無人機可架設臨時通訊、照明設備則支援夜間救援；搭配產氫發電與儲能設備，確保救援不受電力與通訊中斷影響，全方位強化重大災害時的應變韌性。

更多新聞推薦

● 政院拍板《兩岸條例》修正草案 立委赴中參訪需審查、民選公職接觸中共黨政軍應揭露