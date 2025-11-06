全國首創產業「三導師模式」 臺中教大攜手東元集團 啟動「保證就業」實習制度

臺中教大攜手東元集團共同培育學生，建立「保證就業」實習制度~啟航儀式。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】國立臺中教育大學國企系於（6）日啟動全國首創的「三導師模式」實習制度。校長郭伯臣表示，國企系攜手東元、摩斯漢堡等20家國際企業，由「企業Mentor、企業主管、校內導師」三方共同培育學生。主任鄭尹惠指出，此模式兼具理論、實務與管理，確保學生「零斷點接軌職場」。多家合作企業承諾，實習達標者可保證就業，落實畢業即就業目標。

國立臺中教育大學國際企業學系為深化產學合作、落實學用合一，於今日舉辦「中教大國企系 × 20大國際企業 實習啟航典禮」，並宣布啟動全國首創的「三導師模式」實習制度，為學生打造「零斷點接軌、保證就業」的嶄新實習藍圖。

今6日舉辦「中教大國企系 × 20大國際企業 實習啟航典禮」，為學生打造「零斷點接軌、保證就業」的嶄新實習藍圖。（圖/記者廖妙茜拍攝）

郭伯臣校長表示，國立臺中教育大學已經並非單一面向的師範校院，而是在「智慧、前瞻、跨域」的創新師培大學，一方面仍保有師範特色，但在更多方面尋求跨域與創新，所以不僅率全國之先，創新AI科技師資培育模式，今天在商業管理人才方面，又能與20大企業首創「三導師」的創新模式，建立「保證就業」實習制度，形成創新的產業實習。

在東元集團黃茂雄會長長期支持下，臺中教大國企系建立完善的實習制度，除攜手東元電機、東慧國際諮詢顧問公司、摩斯漢堡、樂雅樂、和大工業、裕隆集團新馨公司、統一超商、全家便利商店、中衛發展中心、凱基證券、佐登妮絲等共20家以上國際知名企業合作，本次深化實習國企系更與東元集團東慧國際諮詢顧問公司陳妍蓁處長共同規劃，採「企業Mentor＋企業主管＋校內導師」三導師模式。

臺中教大攜手東元集團首創產業實習「三導師模式」，建立「保證就業」實習制度。（圖/記者廖妙茜拍攝）

該模式獲得東元集團、摩斯漢堡、樂雅樂、和大工業等多數企業同意與跟進，形成兼具理論、實務與管理三重帶領培育機制。企業Mentor專注於實作與基本技能指導，企業主管根據學生實習表現提供一條龍式全方位能力提升機會點，並使其累積管理者的視野，以具提供最優質服務的能力，校內導師則整合學習歷程，三方協作讓學生從校園走入職場「零斷點」，有效縮短摸索期並快速進入職能狀態。

國企系主任鄭尹惠表示，三導師模式不僅能有效提升學生的專業技能，更進一步強化其管理與跨域整合能力，協助學生無縫銜接職場，縮短進入職場的摸索期。多家企業也承諾，凡本系學生於實習期間表現達標，即可「保證就業」，真正落實國企系「畢業即就業」的教育目標。

郭伯臣校長表示，國立臺中教育大學已經並非單一面向的師範校院，而是在「智慧、前瞻、跨域」的創新師培大學。（圖/記者廖妙茜拍攝）

此一「三導師模式」的產學合作，將推動更多產業夥伴參與，共同培育兼具專業力、行動力與永續思維的國際人才，象徵學校與企業共育人才、共創未來的全新里程碑，也為臺灣高等教育的實習制度開創新格局。