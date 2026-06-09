全國首創社工訓練基地 屏科大與六縣市簽署社工訓練合作備忘錄
【記者 王靚慧／屏東 報導】為強化第一線社會工作人員專業知能及建立系統化訓練機制，國立屏東科技大學今（9）日與嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等六縣市地方政府共同簽署社工訓練合作備忘錄（MOU）」，並邀請衛生福利部呂建德政務次長親臨現場擔任見證人，呂建德次長表示，社會工作是相當辛苦又充滿挑戰的專業，需要有強大的支持，包含像是薪資、資訊系統、心理、法律等，非常感謝此次由屏科大領軍與六縣市跨區域共同打造培力訓練基地，衛服部也必定全力支持。
屏科大表示，本次合作備忘錄之核心目的在於協助六縣市建立具備「層級性」與「分年性」的社工專業訓練課程，藉此提升社工的專業知能，進而強化其久任意願、穩定社政人力。屏科大學術副校長馬上閔致詞時說，感謝呂建德次長擔任合作備忘錄簽署的見證人，透過盟約簽訂及區域協作資源挹注，未來將優化社工人員的訓練、與時俱進將「社工倫理、AI運用、新媒體」等現代新興議題納入課程，讓社工夥伴接受到最系統化及專業的培訓，進而讓社會需要被幫助的家庭能獲得更佳服務與支持。
屏科大永續健康照護中心特擬定計畫並獲衛生福利部公益彩券回饋金的補助，計畫主持人李麗芬講師級研究員說明，將通盤收集與分析近五年中央與六縣市的訓練課程，每月召開課程規劃小組會議，小組成員包含屏科大社會工作系趙善如教授與陳彥竹助理教授，以及六縣市將各推派一名科長共同參與，同時也會邀請一線社工舉辦焦點座談會，收集受訓者對於訓練課程之意見。除優化現有結構，也將納入社工倫理、AI運用、新媒體等新興議題，期以規劃更貼近社會工作實務發展需求之課程內容。本計畫預計於今（115）年底前完成脆弱家庭社工與兒少保護社工之分年進階課程規劃，並於明（116）年共同辦理訓練課程。
屏科大指出，此項合作將有效擴充南部及東部地區之社工專業訓練資源，讓在地社工得以就近參與培訓、減少跨區奔波往返之時間成本，更促成六縣市建立跨域合作機制，未來將透過跨縣市社工訓練資源共享與經驗交流合作，進一步提升區域協作量能，共同構築更完善且具堅韌的社會安全支持網（圖／國立屏東科技大學提供）
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