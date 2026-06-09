全國首創社工訓練基地 屏科大與六縣市簽署ＭＯＵ
記者鄭伯勝／屏東報導
國立屏科大為強化第一線社工人員專業知能及建立系統化訓練機制，九日下午於該校藝文中心，由學術副校長馬上閔與嘉義縣市、台南、高雄、屏東及台東等南部暨東部六縣市簽署社工訓練合作備忘錄，並由衛福部政次呂建德政擔任見證人，展現中央與地方攜手支持社工的堅定決心。
此次ＭＯＵ之核心目的在於協助六縣市建立具備「層級性」與「分年性」的社工專業訓練課程，藉此提升社工的專業知能，進而強化其久任意願、穩定社政人力。
屏科大副校長馬上閔表示，透過盟約簽訂及區域協作資源挹注，未來將優化社工人員的訓練，將「社工倫理、ＡＩ運用、新媒體」等現代新興議題納入課程，讓社工夥伴接受到最系統化及專業的培訓，進而讓社會需要被幫助的家庭能獲得更佳服務與支持。
我國衛福部及地方政府雖已推動相關分級訓練實施計畫，對社工在職訓練奠定良好基礎；但屏科大發現現行制度在完成訓練時程規劃、分年進階訓練、課程內容整合，以及新興議題即時納入等四大面向，仍具優化與精進空間，因此特針對上述方向與上述六縣市進行社工訓練課程規劃與內容強化，以提升培訓系統之完整性。
此項合作簽署後將有效擴充南部及東部地區社工專業訓練資源，讓在地社工得以就近參與培訓、減少跨區奔波往返之時間成本，更促成六縣市建立跨域合作機制；未來將透過跨縣市社工訓練資源共享與經驗交流合作，進一步提升區域協作量能，共同構築更完善且具韌性的社會安全支持網。
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