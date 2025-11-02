全國首創行動CT醫療車 到偏鄉落實醫療平權

▲桃園市政府日前舉行「全國首創行動CT醫療車啟用記者會」。（圖／桃園市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 桃園市政府日前舉行「全國首創行動CT醫療車啟用記者會」，桃園市長張善政指出，此輛價值約6,000萬元的行動電腦斷層（CT）醫療車，是全國首輛合法上路並具放射線檢查功能的車輛，從設計、製造到通過衛生福利部、核能安全委員會及交通部審核。桃園市副市長王明鉅也說，行動CT醫療車啟用象徵桃園邁入肺癌防治新里程，此輛行動CT醫療車未來將深入偏鄉推動早期篩檢，為市民健康服務邁出重要一步。

張善政指出，桃園自推動低劑量肺癌篩檢擴大計畫以來，每年篩檢超過2萬人次，累計已達6至7萬人，是全國乃至國際少見的集中城市規模篩檢案例。市府邀請臺大陳秀熙教授團隊進行數據分析，掌握本市肺癌風險分布，為公共衛生及國際研究提供珍貴資料。CT車啟用後，將深入觀音、龍潭、復興等偏遠地區，讓居民免於長途奔波即可完成檢查，彌補醫療可近性的缺口，更象徵桃園在公共健康與醫療平權上邁向新里程碑。

▲桃園市長張善政指出，桃園自推動低劑量肺癌篩檢擴大計畫以來，每年篩檢超過2萬人次。（圖／桃園市政府提供）

張善政進一步說明，市府啟用全國首部行動低劑量胸部電腦斷層（LDCT）醫療車後，開放50歲以上民眾免費肺癌篩檢，吸引眾多市民踴躍報名。首位完成檢查的郭先生表示，因父親於今（114）年6月確診肺癌轉移，深感早期篩檢的重要，透過廣播及手機App得知市府提供免費檢查後，立即報名申請，感謝市府及團隊提供珍貴醫療資源，讓更多市民受惠。

王明鉅表示，行動CT醫療車啟用象徵桃園邁入肺癌防治新里程，車上搭載西門子醫療提供的醫院級CT與AI分析平台。王明鉅說，2013年他於臺大醫院任職時曾發現多起同仁罹患肺癌案例，深感早期篩檢的重要，因此全力推動平價、便利的檢查服務，並於2015年成立早期肺癌篩檢中心，倡導「讓檢查走近民眾」。王明鉅指出，臺灣女性肺癌盛行率與油煙、香火及機車廢氣等環境因素相關，呼籲民眾重視防治。此輛行動CT醫療車未來將深入偏鄉推動早期篩檢，為市民健康服務邁出重要一步。

▲衛生局表示，該車由善心人士捐贈6,000萬元，並由市府攜手西門子醫療、神耀科技及亞東醫院跨域合作完成。（圖／桃園市政府提供）

衛生局表示，該車由善心人士捐贈6,000萬元，並由市府攜手西門子醫療、神耀科技及亞東醫院跨域合作完成，象徵公私協力推動智慧醫療的重要里程碑。行動CT醫療車將優先支援本市低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢計畫，並深入高風險職場及醫療資源不足地區，讓市民在家附近即可享有醫院等級影像檢查服務，縮短城鄉醫療差距，落實醫療平權，不再讓距離成為健康的阻礙。

衛生局進一步指出，行動CT醫療車融合軍工與醫療科技，具備「穩、準、安心、貼心」四大特色。車體採軍規等級設計，具抗震防水功能；搭載智慧自動頂平系統，一鍵即可調整水平，確保影像品質；內建醫療級鉛屏蔽與穩壓電力系統，保障輻射防護與設備穩定。另設有無障礙升降平台與No-Lift（吊掛）系統，方便行動不便者使用，並導入情緒安撫燈光設計，減輕受檢者緊張感。該車將成為桃園推動肺癌早期篩檢的重要利器，守護市民健康。符合篩檢資格者可至桃園市政府衛生局LDCT預約平台查詢服務場次。

▲桃園市副市長王明鉅說，行動CT醫療車啟用象徵桃園邁入肺癌防治新里程。（圖／桃園市政府提供）

▲衛生局進一步指出，行動CT醫療車融合軍工與醫療科技，具備「穩、準、安心、貼心」四大特色。（圖／桃園市政府提供）

