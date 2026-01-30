全國首創送藥到府再升級 南投縣加碼400萬強化長者用藥安全

為提升高齡友善照護與弱勢族群醫療可近性，南投縣政府衛生局於115年度持續推動全國首創的「免費送藥到府服務」，並在原有經費基礎上再加碼400萬元，採取經費用罄為止方式辦理。縣府透過數位化申請流程與藥局媒合機制，讓藥品能安全配送到府，減少長者與身心障礙者往返醫療院所的負擔。

南投縣自110年率先推出送藥到府服務以來，已成為具代表性的藥事便民措施，截至目前，累計服務人次達6,290人次，實際協助多名行動不便、獨居或需長期用藥的縣民。為進一步提升效率與便利性，衛生局自114年5月7日起全面導入線上申請制度，民眾可在家完成申請並上傳處方箋，由系統媒合合作藥局，安排藥師調劑與配送，至114年12月31日止，透過線上申請完成送藥服務者已達3,988人次，顯示服務需求與成效明確。

廣告 廣告

依規定，設籍南投縣且符合資格者即可申請，包括65歲以上（原住民55歲以上）獨居長者，以及75歲以上（原住民65歲以上）身心障礙者，民眾經醫師開立處方後，即可透過線上系統申請，全程免費，不增加任何費用負擔。縣府表示，將持續結合智慧醫療與高齡友善政策，攜手在地藥局與醫療體系，完善公共衛生服務。

衛生局長陳南松指出，送藥到府不僅是配送藥品，更重要的是由藥師一併提供用藥說明與專業諮詢，確保用藥安全，對高齡長者與身心障礙者而言，是兼顧便利與安全的重要支持。