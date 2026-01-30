全國首創送藥到府再升級 投縣再加碼400萬元守護長者用藥安全

藥師將藥品安全送到家，讓長者與身心障礙者免奔波也能安心用藥。(圖：南投縣府提供)

▲藥師將藥品安全送到家，讓長者與身心障礙者免奔波也能安心用藥。(圖：南投縣府提供)

為持續強化高齡友善照護與弱勢族群醫療可近性，南投縣府衛生局一一五年度持續推動全國首創的「免費送藥到府服務」，並將經費由原本七十萬元大幅再加碼400萬元（經費用罄為止），透過數位化申請與藥局媒合機制，將藥品安全送到家，讓長者與身心障礙者免奔波也能安心用藥。

南投縣自一一0年率先推出送藥到府服務以來，已成為全國指標性藥事便民措施，截至目前累計服務人次已達六千二百九十人次，實質協助眾多行動不便、獨居或需長期用藥的縣民，深獲肯定。為進一步提升服務效率與使用便利性，衛生局自一一四年五月七日起全面導入線上申請制度，民眾只需在家完成申請與處方上傳，即可由系統媒合合作藥局、安排藥師調劑並配送藥品。截至一一四年十二月三十一日止，線上申請完成送藥服務已達三千九百八十八人次，顯示需求明確、服務成效顯著。

廣告 廣告

凡設籍南投縣，符合以下條件者皆可提出申請：一、六十五歲以上（原住民五十五歲以上）獨居長者。二、七十五歲以上（原住民六十五歲以上）身心障礙者。經醫師開立處方後，即可透過線上系統申請，全程免費、不增加任何費用負擔。縣府持續以智慧醫療結合高齡友善政策，攜手在地藥局與醫療體系，打造更貼近民眾需求的公共衛生服務。符合資格的民眾或家屬可踴躍利用，讓照護資源真正走進家庭，減輕照顧壓力，守護縣民健康。

衛生局長陳南松指出，送藥到府不只是「把藥送到家」，而是將藥師專業一併送進家庭，由藥師把關用藥安全、提供必要用藥說明與諮詢，對高齡長者及身心障礙者而言，是兼顧便利與安全的重要支持。有關「免費送藥到府服務」相關資訊，可撥打諮詢專線 049-2230518，或掃描QR Code進行線上申請，亦可加入「南投縣政府健康樂活 Line@」，即時掌握最新健康與用藥訊息。