全國首創鄉鎮級「六大證明標章」 豐濱公所打造太平洋左岸品牌新紀元

太平洋的風，吹拂出豐饒的物產；海岸山脈的土，孕育獨特的風味。豐濱製造 山海知道！十六日豐濱鄉公所在煙波大飯店花蓮館舉行「豐濱鄉公所 六大證明標章發佈記者會」，由鄉長邱福順親自主持，原委會副主委陳義信、縣議員笛布斯 顗賴、鄉代會主席司玉花及多位貴賓蒞臨見證。

會中正式發布包括「豐濱米、豐濱水牛、豐濱黑豆、豐濱印加果、豐濱白蝦、豐濱遊程」等六項通過經濟部智慧財產局註冊的證明標章，宣告「豐濱製造」品牌時代正式來臨（見圖）。

豐濱鄉公所打破傳統鄉鎮僅推廣單一農產的模式，經過長時間的盤點與嚴格審核，成功建立一套完整的區域品牌認證系統。本次發布的六大標章，設計主色調採用象徵黑潮滋養的「太平洋藍」與象徵土地豐收的「稻穗金」，展現豐濱鄉「山海交融」的地理優勢。

鄉長邱福順表示，『豐濱製造，山海知道』不僅是一句口號，更是我們對消費者的承諾。透過官方認證的標章，我們為在地優質農產與遊程掛保證，建立『產地溯源』的信任感。未來消費者只要看到這個標章，就知道這是來自太平洋左岸、最純淨、最道地的豐濱滋味。

記者會啟動儀式別出心裁，以豐濱鄉地圖為背景，由鄉長邱福順與現場貴賓手持代表六大產業的標章拼圖，共同拼貼於相應位置。當最後一塊拼圖歸位，象徵著豐濱鄉的農業、漁業、加工業與觀光旅遊業正式整合到位，展現「豐濱製造」新能量。

除發布現有的六大成果，活動現場特地安排溫馨的「贈苗儀式」。在簽署合作意向書後，邱福順鄉長親手將象徵希望的咖啡苗贈予在地農友代表。豐濱鄉擁有得天獨厚的海洋氣候調節與海岸山脈土壤，極具潛力發展精品咖啡。公所期許透過持續輔導，讓「豐濱咖啡」在未來也能成為「豐濱製造」家族的一員，為地方產業注入新的「黑金」活水。

豐濱鄉公所強調，六大證明標章的啟用只是開始，未來將持續媒合通路、優化包裝並加強行銷，讓「豐濱製造」成為花蓮最具競爭力的區域品牌，帶動部落經濟與觀光發展，讓世界看見豐濱。