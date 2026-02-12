全國首創魚菜共生草莓，雲林良品攜手新湖農場七-ELEVEN獨家上市。(記者劉春生攝)

▲全國首創魚菜共生草莓，雲林良品攜手新湖農場七-ELEVEN獨家上市。(記者劉春生攝)

雲林縣政府持續推動永續與智慧循環農業，協助在地農業升級轉型、拓展多元銷售渠道。雲林良品及保證責任雲林縣新湖合作農場與統一超商攜手合作，推出季節限定商品「新鮮美姬草莓盒」，寫下超商銷售鮮果重要里程碑。

雲林縣長張麗善十一日出席於七-ELEVEN總部門市舉行「魚菜共生 魚莓共榮上市記者會」 表示，此次合作上架，產品獲得通路肯定，首批草莓盒搶先供應北部近三千家門市，十八日起消費者更可於全台約七千三百家七-ELEVEN門市品嘗到來自雲林安心優質的農產，草莓控千萬別錯過。

廣告 廣告

縣長張麗善表示，雲林沿海資源豐富，應用「魚塭式魚菜共生」智慧生產，形成生產、生態及水資源的循環系統，新湖合作農場首創「魚塭型魚菜共生」永續農法種植草莓，栽植過程加上雲溉肥施肥灌溉，全程不使用農藥，四百一十一項農藥殘留檢測更是全部零檢出，為消費者安全把關，不僅有效提升農地使用率，更展現雲林創新農業的成果，邀請全台民眾呷雲林尚安全，一同品味香氣濃郁的在地新鮮草莓，為冬日增添幸福甜蜜滋味。

張麗善縣長進一步表示，雲林縣是農業大縣，打出雲林良品自有品牌，全台目前已超過一萬三千多個行銷點。統一超商秉持企業社會責任（CSR）精神，落實聯合國永續發展（SDGs）目標，透過在地採購、溯源管理與層層檢驗，嚴格把關從產地到餐桌食的安全，特別是每年與雲林縣採購農產品超過十七億、多達一百九十二項產品來自雲林，其中五十三項產品每年銷售破億元。此次除了優質草莓外，新湖合作農場生產的美生菜，更是長期合作項目，穩定供應七-ELEVEN沙拉系列商品。

立法委員許宇甄表示，雲林縣在張麗善縣長上任後，致力推動農業大縣轉型為農業智慧科技大縣。看到新湖合作農場利用循環經濟、智慧科技導入農業廢棄物再利用，魚菜共生種植出這?優質草莓，且通過四百多項農藥殘留檢測，雲林良品必屬精品，歡迎大家多多採購。

新湖合作農場陳清山理事主席補充說明，透過魚塭與作物共生循環，每年可消化約九十公噸廢菜葉，有效提升農業廢棄物再利用，並穩定產出逾三公噸作物。前年首度嘗試草莓栽培，在產量表現上與傳統土壤種植不相上下，加上採用獨立盆栽方式，有效降低病菌傳播風險，搭配水溫調控與植物燈補光技術，成功延長採收期至五月。

農業處長魏勝德指出，這幾年在極端氣候及缺工狀況下，農作是非常辛苦的，但新湖合作農場將智慧農業、全循環概念帶入這次魚菜共生草莓。新湖農場目前每一期可產出約一百五十萬顆草莓，年產量四百五十萬顆，數量穩定、品質一致，適合通路銷售需求。透過友善栽培管理方式，草莓口感甜美、賣相佳，具備市場競爭力，符合現代民眾對食品健康與安全的期待。

「魚菜共生 魚莓共榮」新品上架記者會，出席人員有張麗善縣長、立法委員許宇甄、農業處魏勝德處長、統一超商公共事務部部長李至和、保證責任雲林縣新湖合作農場理事主席陳清山等。