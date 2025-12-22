全國首創「交安達人＠TAINAN」自行車大獎賽 以車會友強化交通安全素養

記者許旗成/台南報導

為提升學生交通安全素養，臺南市教育局日前首次辦理「114年度交安達人＠TAINAN自行車大獎賽」，分為國小組及國中組競技挑戰，共計14隊組隊參賽。活動結合交通安全知識、實地路考與單車維修技能考驗，透過「做中學」方式，深化學生交通安全觀念並增強正確用路態度與知能。



市長黃偉哲表示，臺南市持續秉持「交通安全風險零容忍」，學校教育更是建立孩子交通知識與安全行動合一的重要基礎。透過此次自行車大獎賽，學生學習到的不只是團隊合作，更能在真實情境中操作、練習，進一步體驗「安全慢行、預判風險」的重要性。市府將持續透過跨局處合作，打造更安全友善的校園周邊通學環境，讓孩子上學安心、家長放心。

教育局長鄭新輝指出，本次活動與南市交通安全教育輔導團合作辦理，分成國小高年級組及國中組3人1隊報名參賽，透過路考、S型繞行、折返技巧等項目，搭配爆胎打氣、鍊條復原、輪胎更換等維修任務，讓學生真正理解自行車的構造與操作要領，提升車況危險辨識能力。教育局也同步推動「交通安全教育課程模組」融入學校課程，期望學生能從課堂到道路，知行合一落實安全教育觀念，成為真正的交通安全達人。

新光國小陳佑成同學表示，非常興奮組隊參加首屆臺南中小學自行車大獎賽。賽前校長與老師利用下課時間耐心指導同學騎乘腳踏車通過角錐的技巧，並教會團隊如何為車胎打氣、拆裝輪胎及處理落鏈。透過平時持續練習，在比賽當天對自己完成落鏈障礙排除的任務充滿信心。雖然最終未能擠進前三名，但經過這次競賽學會更多腳踏車修護技能，也深刻體會到團隊合作的重要，期待明年的參賽能有更亮眼的表現。

仁愛國小黃晨峻同學表示，這次在比賽的S型繞行接力項目，透過練習感覺自己越騎越穩。陳䄱至同學提到，拆卸輪胎是自己最拿手的項目，也體會到騎自行車要遵守規則與辨識危險的重要。盧宥寧同學則表示，透過這次比賽的過程讓自己對騎自行車上路更有自信，當比賽結束宣布奪下國小組冠軍時，三人都超驚喜，感覺像開了寶箱一樣。

教育局補充，本項賽事透過情境化路線與任務的設計以及團隊協作的方式進行，不僅考驗學生的問題解決能力，更能強化臨場應變能力與安全保護意識。透過多元、活潑且具挑戰性的交通安全教育宣導，讓學生真正落實「會騎車、懂安全、能應變」。賽事競爭激烈，各校參賽隊伍表現精彩，充分展現團隊合作與默契。國中組部分，第一名永康國中、第二名佳興國中A隊、第三名鹽行國中A隊、第四名中山國中；國小組部分，第一名為仁愛國小、第二名為七股國小、第三名為賀建國小、第四名為頂洲國小。