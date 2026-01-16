全國首創 全時家托落腳瑞穗

全國首創全時家托落腳瑞穗

提供花蓮中南區長照新選擇，「KOH KOH 衛生福利部全時家托試辦計畫」正式啟動，不僅活化老舊閒置空間、重新打造出完善的無障礙環境，也將提供24 小時全天候的家庭托顧服務，為地方照顧寫下新篇章。

衛福部長照司長祝健芳表示，全時家托回應的是家庭照顧中「最長久、卻也最容易被忽略」的時段，也就是夜間與連續照顧。許多家庭因工作型態、交通距離或人力不足，長期承受高度照顧壓力，若制度無法提供完整支持，往往被迫提早走向機構化，全時家托透過標準化管理、專業訓練與品質監測機制，讓照顧在保有彈性的同時兼顧安全，也讓政策能在試辦過程中持續修正、逐步成熟。



花蓮家庭托顧輔導團業務，多年來都由門諾法人機構長照部承接，門諾醫院副院長林雅蘋表示，如今，門諾以此據點為起點，扮演輔導與陪跑角色，期盼將家托服務逐步向花蓮中南區擴散，讓照顧不只是支撐家庭，更能成為地方永續的力量。門諾醫院長照部督導陳盈如則說，這個據點就像一座「中繼站」，不只是提供照顧，更陪著制度慢慢長大。未來可望成為花蓮中南區家托發展的樞紐，讓長者留在熟悉的社區生活，走幾步路就到家，不必離開習慣的人情與風景。