全國首創！台中公車變身移動式空品偵測尖兵

▲MoT感測器本體。

為掌握道路空氣品質，台中市政府環境保護局與統聯客運合作，導入環境部移動式感測器聯網(Mobility of things， MoT)應用，首創透過大眾運輸工具裝載MoT感測器，於行駛路線即時量測收集道路PM2.5濃度。

環保局指出，MoT感測器系統是由環境部與工業技術研究院綠能所合作開發，目前統聯客運10條公車運線已累計運行3,264小時，在固定行駛路線上，透過分析收集數據可顯示當時的空氣品質狀況，系統若顯示綠色等級，表示空氣品質狀況屬良好，若短時間出現瞬時PM2.5濃度偏高峰值，系統將顯示橙色至紅色，即可推測是交通壅塞時段。

環保局長吳盛忠表示，空品感測器體積輕巧，布建地點相對有彈性，環保局已於台中市29個行政區布建1,000多處固定式感測器。

吳盛忠指出，為繪製更為精細的「城市道路污染地圖」，因此結合客運業者的行駛路網，搭配MoT感測器，每5秒可感測約50公尺範圍內的濃度，藉此，有效提升空品感測範圍與機動性，強化道路空品巡航監測，讓台中市的空品監測網更臻完善，相關數據也將作為台中市空氣品質維護區實施移動污染源管制規劃及成效檢討的參考。