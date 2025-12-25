全國首創！ 嘉義水上鄉補助30至39歲女性乳房超音波攝影

〔記者林宜樟／嘉義報導〕近年乳癌呈現明顯年輕化趨勢，30-40歲女性罹患乳癌比例逐年上升，嘉義縣水上鄉今天宣布補助「30至39歲女性乳房超音波檢查」政策，將尚未納入中央補助範圍的免費乳房篩檢對象從40歲以上提前至30歲以上，曾罹患乳癌的水上鄉長林緗亭說，公所此項補助為全國首創，希望透過將年輕女性納入地方照顧網絡，協助女性及早發現、及早治療。

醫學研究指出，不少年輕個案在確診時已屬中晚期，錯失最佳治療時機，年輕女性多屬「緻密型乳房」，以傳統乳房X光攝影檢查時，病灶容易被乳腺組織遮蔽，乳房超音波更能有效辨識早期病變，是國際間評估年輕族群乳癌風險的重要工具之一。

林緗亭說，今年公所實施「35至39歲女性免費乳癌篩檢」措施，有年輕女性透過篩檢提早檢出早期乳癌個案，經醫師評估後即時接受手術治療，成功避免進入化學治療階段，對個人健康、家庭照顧與後續生活品質皆產生關鍵性的正面影響，驗證「提早篩檢，就是最有效的保護」，因此再將補助對象提前至30歲。

林緗亭表示，對於乳癌，現行中央補助多集中於40歲以上族群，但30多歲女性正值工作壓力高峰與生育規劃階段，身體警訊常被忽略，若在懷孕或育兒期間確診，將同時衝擊治療選擇與家庭生活；乳房超音波無輻射、檢查時間短，適合年輕女性乳房型態，若能搭配臨床觸診與病史評估，可有效提升早期偵測率。

林緗亭表示，公所提供如獨居老人服務、婦女健康照護到基礎社會福利，都是對民眾長期生活有實質幫助的投資；感謝水上鄉民代表會支持通過本次乳房超音波檢查補助，設籍水上鄉滿6個月、年滿30至39歲女性，完成乳房超音波檢查後，可於3個月內提出補助申請，每2年可申請1次，最高補助金額為1250元，40歲以上女性因可銜接中央乳房X光攝影補助，將不再重複補助。

