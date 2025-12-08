全國首創 扶輪之子新北家族計畫啟動

新北市教育局日前與國際扶輪三四九○地區共同啟動全國首創「扶輪之子新北家族」計畫，串聯跨校、跨世代與跨領域的專業與資源，打造一條從國小一路延伸到高中的長期陪伴支持網絡。透過教育支持金、品格教育、團隊任務與跨文化體驗，全方位培育具備自信、責任與國際視野的新世代青年。

教育局長張明文昨（八）日表示，陪伴比資助更能改變孩子一生。新北致力推動「長期陪伴式教育扶助」，此次結合國際扶輪七十位社友力量，擴大成跨校、跨世代的陪伴模式，未來將陪伴學生長達八年之久，攜手培育具備品格、感恩、領導力的未來人才。

廣告 廣告

教育局說，「扶輪之子培育計畫」由國際扶輪三四九○地區總監張煥章發起，號召七十位社友投入陪伴服務，共有十四所學校、七十名具積極態度與潛力的學童參與。張煥章總監表示，真正能改變孩子生命軌跡的，不是單次的資源挹注，而是穩定的關懷與陪伴，這正是扶輪長期強調的「團結行善、永續傳承」精神。

計劃以「家族式陪伴」為核心，從國小五年級一路支持陪伴至高中畢業，除了提供每月教育支持金，減輕家庭負擔，也透過年度家族成長聚會、品格養成活動與團隊任務，引導學童建立自信與責任，並累積跨國、跨文化視野。