全國首創 教局成立午餐保健科

台南市創全國之先，三十日將正式成立「午餐保健科」，讓孩子吃得更健康、營養又安心。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

「吃飯皇帝大」，為讓學子吃得健康、營養，台南市創全國之先，三十日將正式成立「午餐保健科」，將結合營養師、校內教師及社區資源，讓健康飲食不只是課本內容，而是孩子每天都能實際做到的生活習慣。

午餐保健科從原學輔校安科內的一股獨立，成為全國第一個專責負責校園午餐與學生健康的地方單位。日後將統籌全市學校午餐、營養教育、食農教育、學校衛生、健康促進及校園防疫等工作，透過一條龍服務，除貼近學校實際需求，也讓政策推動更具效率。

校園營養午餐是市長黃偉哲的優先施政目標，中央營養三法陸續上路及教育部推動學校午餐政策，教育局決定成立專責單位，強化學校午餐與食品安全管理。教育局強調，午餐不只是填飽肚子，更是培養健康生活重要一環。

台南推動健康促進成果，包括推廣「餐前五分鐘」飲食教育、視力與口腔保健，及營養師進校合作等措施，幫助學生建立正確飲食與健康觀念，在全國「食育力城市大調查」中，更多次獲得全國第一肯定。

台南市國中小共二七五所，午餐自辦率達九成四，全市中央廚房共五十六間，供應一五八間小校，公辦午餐共二五九校，聯合供餐比率不低；九月起，全市營養午餐免費即將上路，更讓台南學子，在均衡飲食與健康友善校園環境中，快樂學習、健康成長。