全國首創！桃園幼兒專責醫師進托嬰中心服務 醫師、父母、老師金三角築早療長城
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者李春台
臺灣面臨少子化的挑戰，對於家庭和國家來說，誕生的每一個孩子都不能少！但是從統計數字上來看，現在早產跟早療通報的比例卻逐年節節上升，幼兒發展遲緩的警報聲也越發的讓人膽戰心驚。為了安全、健康地接住每一個寶貝孩子，讓他們在0到3歲的關鍵期都能夠早期發現早期療育，桃園市政府婦幼發展局因此率全國之先，引進了幼兒專責醫師進入托嬰中心進行早療的篩檢。婦幼局長杜慈容希望醫師們走出診間，進到幼兒們熟悉的托嬰中心，與家長和中心的老師三方攜手合作，為桃園市的早療長城添一塊磚，築一道牆。
本身就具有醫療背景的桃園市副市長王明鉅，12月3日參加公設民營蘆竹仁愛托嬰中心健康服務試辦計畫時提到，桃園市從113年成立了婦幼發展局之後，就針對幼兒專責醫師這部分研擬幼兒早期療育篩檢的配套作法，但因為要做好幼兒早期發展篩檢，牽涉到醫師、家長、托嬰中心及幼兒園各個面向的分工和合作，執行起來的確會有諸多困難有待克服。
王明鉅表示，因此在婦幼局杜局長的構思下，市府開始了一項創新的做法，就是將這些幼兒專責醫師引進到托嬰中心裡面來，藉由齊聚在這個幼兒熟悉的環境中，讓家長、老師和小朋友們可以有一個共聚一堂的機會。然後由醫師進行幼兒發展的篩檢，這樣做的好處是大家在這個熟悉且安全的環境中，小朋友感到自在，整個過程也可以更順利的進行，醫師、父母和老師也能更好的溝通、討論，得到最真實的結論和數據。如果試辦順利，王明鉅說，未來希望能夠把計畫擴大，吸引更多的幼兒專責醫師投入，形成類似一個「親師會」一樣的傳統。
杜慈容說，這項幼兒專責醫師進入托嬰中心的試辦計畫，立意雖然良好，預期的效果也很值得期待，但不可否認也的確存在許多障礙和阻力。要幼兒專責醫師願意離開自己的診間進入到托嬰中心，沒有額外的給付卻要付出更多的心力；家長們願意撥出自己的時間，進到托嬰中心與醫師、老師們共同討論孩子的身心狀況，都是需要大家努力付出去克服的關卡。
杜慈容強調，幼兒專責醫師、父母和老師三方協力，匯集每個人的專業和經驗來判斷孩子的最真實狀況，排除盲區和誤判，發現問題後集體討論找出最可能的原因以及解決的方案，有時候，發現的問題甚至可能不是發展遲緩所造成的，原來只要多花點時間，和孩子親子共讀，就可以解決許多看似棘手但其實很簡單的疑問。
幼專醫師進到托嬰中心做早療篩檢這項政策，財團法人台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純就表示十分的支持，劉百純認為，因為0至2歲的小朋友每天幾乎都有半天的時間在托嬰中心，因此中心的老師對孩子的了解會比其他人更多更清楚，如果再和幼專醫師以及家長三方共同說明孩子的發展狀況，不管是體能方面、語言或是社會情緒發展，大家都能夠達到一致的共識，這樣的合作對孩子來講會是非常大的一個福氣。
至於執行上的困難，劉百純也點出關鍵點指出，要爸爸媽媽抽空到托嬰中心來協助小朋友的篩檢，請假勻出時間常常是父母比較傷腦筋的環節，但她也強調，如果不來托嬰中心，父母也必須要抽空帶孩子到醫院或是診所去做篩檢，相較之下，托嬰中心的環境能讓孩子更輕鬆、更適應，身旁的老師也是孩子最熟悉的人，因此篩檢的效果也會明顯更好。基於這個前提，她呼籲父母盡量抽空到托嬰中心陪同篩檢，不僅孩子的配合度會更高，所需請假的時間也會更短、更彈性。因為到醫院或診所掛號排隊，可能一排就是一個上午，到托嬰中心來，你只需要知道孩子接受檢查的時段，前後大約不到一小時就可以完成篩檢，比起上醫院，到托嬰中心受檢其實更有效率。
王明鉅強調，目前試辦的計畫要透過觀察、評估和協調，讓最多的資源和熱情導入到計畫中讓國家未來的主人翁受益。他認為這是一個非常難得的機會，但也確實不容易，因為有這些願意犧牲奉獻的幼兒專責醫師投入，守護照顧國家的下一代，王明鉅除了感謝，也期許婦幼局這項計畫未來能夠更擴大，如果試辦成功，將來也不排除將幼兒牙齒篩檢的工作也導入到托嬰中心以及幼兒園中，讓孩子得到更全面的保護和照顧。
桃園市婦幼局率全國之先，將幼兒專責醫師引進托嬰中心，開啟了幼兒保健主動出擊的先鋒，大膽但卻很出色。杜慈容說，每個孩子都是父母的寶貝，更是國家的寶貝，每個降臨到這個世上的孩子都必須要好好接住，健康長大。幼兒專責醫師入園是第一步，未來計畫擴大之後，希望父母、老師與醫師三方攜手協力，共同築起早療長城，捍衛孩子的成長與健康。
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 99
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 7
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 7 小時前 ・ 5
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 31
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 84
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 273
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了
福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 271
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 63
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 41
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4