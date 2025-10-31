全國首創 桃園行動CT醫療車上路

桃園全國首創行動CT醫療車正式啟用，醫療車融合軍工與醫療科技，圖為內部設置。（新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市全國首創行動CT醫療車31日正式啟用，市長張善政表示，此輛價值約6千萬元的行動電腦斷層(CT)醫療車，是全國首輛合法上路並具放射線檢查功能的車輛，從設計、製造到通過衛生福利部、核能安全委員會及交通部審核，歷經多次修正與測試，最終順利誕生，落實醫療走出去、市民更健康的目標。

全國首創行動CT醫療車正式啟用。（新聞處提供）

張善政指出，桃園自推動低劑量肺癌篩檢擴大計畫以來，每年篩檢超過2萬人次，累計已達6至7萬人，是全國乃至國際少見的集中城市規模篩檢案例。市府邀請台大教授陳秀熙團隊進行數據分析，掌握本市肺癌風險分布，為公共衛生及國際研究提供珍貴資料。

廣告 廣告

張善政進一步說明，市府啟用全國首部行動低劑量胸部電腦斷層(LDCT)醫療車後，開放50歲以上民眾免費肺癌篩檢，吸引眾多市民踴躍報名。首位完成檢查的郭先生表示，因父親於114年6月確診肺癌轉移，深感早期篩檢的重要，立即報名申請，感謝市府及團隊提供珍貴醫療資源，讓更多市民受惠。

副市長王明鉅表示，行動CT醫療車搭載西門子醫療提供的醫院級CT與AI分析平台。衛生局表示，該車由善心人士捐贈6千萬元，行動CT醫療車將優先支援桃市低劑量電腦斷層(LDCT)肺癌篩檢計畫，並深入高風險職場及醫療資源不足地區，讓市民在家附近即可享有醫院等級影像檢查服務，縮短城鄉醫療差距，落實醫療平權，不再讓距離成為健康的阻礙。