全國首創 產官研合作 無人機救災展演

台南市辦理全國首創產官研合作無人機救災展演，副總統蕭美琴（中）前往視察。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕歸仁報導

面對極端氣候愈加頻繁的挑戰，台南市政府以「智慧科技、韌性城市」為核心方向，積極強化防災應變能量。二十六日在沙崙智慧綠能科學城舉辦無人機救災展演，結合國家中山科學研究院與台灣無人機協會，以模擬實作方式呈現科技導入防救災的成果。副總統蕭美琴前往視察，盼透過產官研合作，讓台南在面對災害時能以更智慧、更有效率的方式守護市民的生命及財產安全。

市府指出，這次展演具有兩項「全國第一」：一、首次由產官研三方合作，結合中科院研發能量與無人機產業，目標是讓「無人機救災常態化」，正式納入市府救災體系。二、首次導入ＡＩ判釋，透過無人機建置３Ｄ災區模型，並以ＡＩ標示高風險區域，協助指揮官做出更精準的應變判斷。

展演整合中科院多項設備，包括「銳二無人機」、「戰術近程無人機」、「無人機指管導控車」、「語音通信整合系統」、「臨時緊急通訊網」、「軍規耐候型移動照明桅桿」，以及民間技術的「行動電解產氫發電系統」與「高機動儲能車」等。

副總統蕭美琴致詞表示，人與科技的結合，將使我們的城市更有韌性，非常高興見證南市府結合民間科技帶動產官學研各方面力量，以創新科技投入各式極富挑戰性的防災任務。台南市府團隊近年積極跟中央合作，推動全社會的防衛韌性演練 ，預演未來可能發生的課題，以便救災時更為周延，同時發揮「科技輔助人力 」的精神，提升防災決策的準確，大幅降低災損。

市長黃偉哲表示，透過無人機結合ＡＩ、機器人及智慧操作技術，不僅能大幅減輕人力負擔，更可有效提升城市治理、災害防救與城鎮韌性的整體量能。台南市已在風災勘查及登革熱防治中實際運用無人機，例如快速掌握屋頂、水塔及積水容器狀況，精準標定位置即時處理，展現科技在公共衛生與防災上的高度效益。