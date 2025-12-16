全國首創！義守大學成立「Well-Being Center」 打造安心、安全全人校園

▲義守大學學生前往中正大學參與反毒教育參訪活動 。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】義守大學自創校以來，一直將「安心、安全的學習學園」作為校務發展核心。面對高等教育環境快速變遷與學生安全風險多元化挑戰，學校以「身心有依靠・校園有安康」為理念，首創全國大學之先，成立 Well-Being Center（WBC），並整合校園安全中心，全面推動學生身心健康支持及全人安全教育。

WBC是學校心理健康與全人發展的重要基地，跳脫傳統輔導框架，透過精心設計的空間、五感體驗與多元互動，引導學生在日常生活中實踐自我覺察、情緒調節、人際互動與負責任決策等核心能力。學生可利用紓壓室、瑜珈教室及開放展演空間，學習自我照顧、理解他人，並在多元文化交流與公共議題活動中培養社會覺察力與尊重差異的能力，落實全人教育核心精神。

▲義守大學阿塱於壹古道進行教育健行活動

在校園安全治理方面，校安中心轉型為以「預防為先、教育為本、系統治理」的安全素養推動平台，統籌校安通報、風險預防、教育宣導及跨單位協調工作。透過交通安全、反詐騙、防制藥物濫用及校園防災等專案，校安中心將安全教育從制度落實到學生實際行為。12月12日，校安中心帶領學生前往中正大學進行反毒教育參訪，透過毒品識別、案例分析與策略交流，強化學生判斷與拒絕誘惑的能力。

此外，校安中心亦將安全教育延伸至國防與公民素養培育。11月27日，學務長吳岱栖帶領學生前往屏東阿塱壹古道進行國防教育健行，結合歷史導覽與實地走讀，使學生理解國防安全、環境保護與社會責任之間的關聯，深化「國防即生活」教育內涵。

▲義守師生參加WBS瑜珈課程 紓壓身心

學務長吳岱栖表示，義守大學結合WBC心理支持與校安中心系統治理，構建以學生為中心的全人安全教育架構，協助學生在面對各類挑戰時，具備正確判斷與負責任行動能力。學校兼顧身、心、靈三個層面，營造安心、支持且具韌性的學習環境，讓安全不只是防護措施，而是支持學生成長的底氣。

義守大學指出，真正的教育，不只是為孩子鋪設安全道路，更是在他們身後建立安心與力量的支持系統，陪伴學生自信前行，迎向更高、更遠的未來。（圖╱義守大學提供）