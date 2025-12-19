全國首創！ 臺南無人機救災展演12/26登場





面對極端氣候挑戰，臺南市政府再度領先全國，將於12月26日舉辦一場以「智慧防災、科技韌性」為主軸的無人機救災展演。此次活動將邀集中央科研單位、無人機產業與市府防災團隊共同參與，展現臺南在結合科技應用與城市安全上的前瞻布局。

市長黃偉哲表示，科技是提升城市防護力的關鍵，臺南市將持續導入智慧化技術，讓防災更即時、救災更精準。此次活動除聚焦無人機在救災領域的應用外，也將展示臺南在產官研合作上的新突破，開創地方政府科技防災的新典範。

副市長趙卿惠指出，本次活動地點選在具創新象徵的「沙崙智慧綠能科學城」，不僅代表臺南推動科技防災的決心，也象徵南台灣正邁向「智慧新都、韌性家園」的城市願景。

