全國首創「軌道電路設備物聯網計畫」 桃捷勇奪「傑出交通運輸計畫獎」





桃園捷運公司在智慧軌道領域再創佳績，今年以「軌道電路設備物聯網計畫」，榮獲由中華民國運輸學會主辦、被譽為國內運輸界最高榮譽的「傑出交通運輸計畫獎」。這份榮耀不僅肯定桃捷團隊長期深耕智慧運輸的成果，更是桃捷在提升行車安全、優化維修流程與推動數位轉型上的重大突破。

桃園捷運響應交通部鐵道局「推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫」而推出「軌道電路設備物聯網計畫」，以智慧科技強化機場捷運自動駕駛安全核心—「軌道電路」。軌道電路負責列車位置偵測與鋼軌品質監控，是維持列車自動駕駛穩定運作的關鍵，一旦電壓異常衰減，將造成列車誤判佔軌，甚至迫使列車改以手動模式行駛、影響營運準點率。



桃園市長張善於研討會中致詞。





為了優化營運，桃捷團隊深入研究現有設備並提出創新方案，透過本次計畫而在實務上成功研發全國首創的「軌道電路設備遠端監控系統」，導入遠端連線控制與故障排除的能力，打破國內軌道業者目前只能遠端監看、現場排除的既有框架。

透過物聯網（IoT）架構，桃捷針對全線565組軌道電路建置高密度監測機制，系統可即時掌握電壓變化，並進行趨勢分析、異常預警與遠端調整，使傳統被動式維修成功轉型為主動式預測性維護。

桃捷公司獲得「傑出交通運輸計畫獎」。





這套系統落實「營運即檢測」的理念，每日可產生逾4,500萬筆監測資料，建構更高安全性的防護網，不僅大幅縮短異常處理時間，更全面提升桃捷營運的智慧化程度、系統韌性與行車安全，使運輸品質再升級。自112年底系統上線以來，已成功預警4起軌道電路訊號異常並即時進行維修，避免營運延誤事件發生，有效提升可靠度。

桃捷公司表示，本次獲獎是桃捷團隊持續創新的最佳證明，每位同仁都是幕後的「無名英雄」，憑藉專業及使命感，讓桃園捷運更加穩定、更智慧也更安全。桃捷也感謝旅客一路的信任與支持，未來將持續擴展5G與智慧化應用，深化軌道系統安全監控技術，朝智慧軌道典範的目標前進，持續為民眾打造更可靠、準點與安心的捷運服務。

桃捷公司獲得「傑出交通運輸計畫獎」。





桃捷公司獲得「傑出交通運輸計畫獎」。





