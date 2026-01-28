全國首創！雲林教甄試教指定「智慧黑板」展現數位教學力

雲林縣是全國第一個全面使用智慧黑板的地方政府，斗六市鎮東國小教師早已熟悉智慧教學，老師在教學上如虎添翼，小朋友的學習動機也更強，圖中間是86吋觸控屏幕，兩側是水洗式黑板。（圖／鎮東國小）

教室課堂的大屏幕搭配學生手上的小平板是目前雲林縣國中小教室的標準配備。（圖／鎮東國小）

每年全台各縣市教師甄試試教階段時，常可見準教師們拖著行李箱進考場，使出渾身解數，搭配各式道具展示教學實力。雲林縣前年起教甄打破傳統，捨棄實體教具，改要求考生靈活運用教室內的智慧黑板功能。縣府表示，有心報考雲林縣教甄的考生事前大多已熟悉智慧黑板的操作，但巧妙程度不同。

雲林縣政府113年斥資2億多元為全縣185所縣立學校、2100間班級教室全面換裝「水洗式智慧黑板」，中間是86吋大尺寸觸控螢幕，兩側為可水洗黑板，是全國第一個全面使用智慧黑板的地方政府，南投縣府去年也全面裝設。

雲林縣府全面培訓公立國中小教師學習操作智慧黑板，並於113年教師甄試招生簡章中明訂，複試試教階段須使用智慧黑板內建的電子白板功能，安裝檔案或播放影音時間均須計入試教時間內。

鎮東國小教師吳桓均指出，試教用的智慧黑板已有基本設定，無論寫句子、做練習或帶遊戲，都需實際操作智慧黑板；試教時也不能使用電子書，必須充分發揮智慧黑板的功能。

何佩旻老師表示，縣府事先將教學示範影片公布於網路，學習不難；部分縣市雖已使用電子白板進行教學，但教師甄試的試教環節仍多以傳統黑板為主。

雲林縣政府教育處表示，都會區學校雖較早使用智慧黑板，但雲林是全國第一個做到所有教室全面裝設的縣市，自前年起教師甄試即以智慧黑板進行試教演練，所有考生皆能熟練操作，差異主要在於是否能巧妙搭配小平板融入教學。

據了解，縣府前年規劃以智慧黑板作為試教唯一教具時，曾有人擔心影響試教時間，結果顯示疑慮多餘，所有考生皆順利完成試教。

斗六市鎮東國小是雲林縣最早投入智慧教學的學校之一，早在106年即培育3名種子教師。109年新冠肺炎疫情期間，這3名種子教師更成為校內線上教學的「師傅」，協助其他教師迅速上手，即使資歷較深的老師也能順利因應教學轉型。

雲林縣於113年全面導入智慧黑板後，鎮東國小老師教學如虎添翼。校長張美琳表示，教師普遍反映教學更加便利，學生的學習動機與參與度也明顯提升。

已有13年教學經驗的蔡宗旻老師指出，透過智慧黑板教學，更能落實差別化教學。學習進度較快的學生，可利用小平板進行更深、更廣的學習；需要加強的學生，則可透過水洗式黑板聽老師反覆講解，不同程度學生的學習需求都能兼顧。

