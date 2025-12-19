全國首創！高雄導入AI路口科技執法 主動剔除因禮讓違規車輛

高雄市 / 綜合報導

民眾在路口停等紅燈，遇到救護車輛，為了禮讓只好闖紅燈，卻被科技執法認定違規，吃上罰單，不少民眾，可能都遇到這樣的經驗，然後會選擇提出申訴。不過，要撤銷罰單，至少要10個工作天，作業繁複。現在高雄市，首創AI技術影像來過濾執法，如果民眾因為禮讓救災救護車輛而被拍下違規，就會自動剔除，這項設計目前已在左營及苓雅兩個區的兩處路口試辦，一個月不到，已經撤除7張罰單，未來可望套入全市107個科技執法路口，來減少民眾困擾。

轎車行經路口，眼看紅燈亮起，緩緩將車輛停下但下一秒，轎車往前越過停止線後，後方轎車也跟著越線闖燈，究竟怎麼一回事，原來，聽見救護車聲響，才會趕緊禮讓，但兩輛轎車，早已被科技執法給拍下，罰單恐怕將要寄上門，民眾。

民眾說：「救人第一優先吧，所以我們就之後再去申訴就可以了。」民眾說：「看看能不能申訴，然後再，他如果說要罰，我也只能讓他罰，不然我這樣跑來跑去，也不是辦法。」

記者VS.民眾說：「(你會去申訴嗎)，想說算了，救人比較要緊。」街訪民眾大部分表示，如果收到罰單就是趕緊提出申訴，但未來或許不用，這麼麻煩了！因為高雄警方首創，將AI智慧影像辨識過濾機制，導入科技執法內，有別於一般科技執法，能清楚辨別哪些車輛，是為了禮讓救護車而違規。

民眾說：「這樣子滿好的，反而讓民眾比較能夠放心禮讓救護車。」民眾說：「就讓人家不用去申訴，而且也不用浪費這個錢去繳罰單。」雖然目前僅在，左營區大中一路與鼎中路口，苓雅區中正一路與輔仁路口，兩處試辦，但依據統計12月試辦至今，已經避除7張罰單。

高雄市交通警察大隊逕行舉發組長林永川說：「從源頭降低不必要的舉發與申訴，減少民怨以及社會成本。」

裝設AI辨識系統後，不僅能降低民眾，提出申訴至少得10天工作日的作業時間，還能減少，警方人工複審作業，這項結合AI的首創設計，未來也可望，導入全市107處的科技執法，降低社會成本。

