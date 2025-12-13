全國首創PFI模式發威 桃園智能路燈拿下數位轉型最高榮耀

桃園雙色溫路燈工程。圖：工務局提供

突破公私界線！桃園智能路燈PFI專案，以全國首創科技力勇奪2025 IT Matters數位轉型大獎，證明公部門競爭力超越私營企業。在匯集公民營企業、大學、醫院等頂尖機構的「2025 IT Matters 數位轉型獎」競賽中，桃園市政府養護工程處憑藉「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」脫穎而出，展現公部門在數位時代中卓越的創新與競爭力。

本案最大亮點是全國首例採用PFI（民間融資提案）模式推動大規模路燈換裝。此模式將傳統「工程採購」轉為「服務採購」，市府不需負擔初期高額換裝費，僅利用換裝LED後節省的電費（每年約3.06億元）和原有維護經費，依服務績效給付，成功達成計畫期間不增加市府預算的重大效益。

在智能應用方面，桃園市將16.2萬盞路燈全面升級為LED智能路燈。養工處建置的智能管理系統具備「全國首創路燈應用專利Auto-healing技術創新」，能主動監測故障並派工，將路燈平均修復時效從48小時大幅縮短至15小時以內，維護效率提升高達320%。

桃園市政府秘書長溫代欣、養護工程處副總工程司莊浚騰及路燈工程科科長鄭凱航代表領獎。圖：工務局提供

此外，為保障用路安全，桃園全國首創「路口雙色溫設計」：路段黃光、路口白光，這項創新已獲專利，並實證能將高肇事路口的夜間肇事案件數降低36%以上。

此項卓越成果不僅每年節電1.47億度，15年預計節省22.95億元，並減少碳排放量112萬噸，更成功推動產業與生活轉型。由於桃園的示範作用，高雄市、臺中市等縣市及台灣電力公司也相繼仿效此PFI模式。養工處的獲獎證明，公私協力與科技創新是打造智慧城市、實現永續發展的關鍵驅動力。

