全國首創PFI模式 桃園智能路燈勇奪2025 IT Matters大獎





在公私部門與頂尖機構雲集的「2025 IT Matters 數位轉型大獎」中，桃園市政府養護工程處以「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」脫穎而出，勇奪大獎肯定，不僅展現地方政府在數位轉型上的前瞻視野，更以實績證明公部門的科技治理能力已能與私營企業比肩，甚至領先全國。

桃市府養工處指出，本案最大突破在於全國首度以PFI（民間融資提案）模式推動大規模路燈換裝，將傳統工程採購轉型為以績效為核心的「服務採購」。市府無須負擔初期龐大換裝經費，而是運用更換為LED路燈後所節省的電費與原有維護預算，依服務品質與績效給付費用，成功在計畫期間內達成「不增加市府財政負擔」的創新目標。



廣告 廣告

桃園市政府秘書長溫代欣、養護工程處副總工程司莊浚騰及路燈工程科科長鄭凱航代表領獎。

在智慧應用層面，桃園市已完成16.2萬盞路燈全面升級為LED智能路燈，並建置智慧管理平台，導入全國首創且取得專利的「Auto-healing自我修復技術」，能即時偵測異常並自動派工，大幅縮短維修流程。路燈平均修復時間由原本約48小時，縮短至15小時以內，維護效率提升超過三倍。

為進一步提升交通安全，養工處亦首創「路口雙色溫設計」，於一般路段採用黃光、路口則改用白光照明，兼顧舒適與辨識度。相關實證顯示，高肇事路口夜間事故發生率降低36%以上，成果同樣獲得專利肯定。

此一專案不僅每年節省電力約1.47億度，15年預計節省經費22.95億元，更可減少約112萬噸碳排放，兼顧財政效益、城市安全與永續發展。桃園的成功經驗也引發各界關注，高雄市、臺中市及台灣電力公司相繼參考導入相同PFI模式，成為智慧城市建設的重要典範。此次獲獎，再次凸顯公私協力與科技創新，是推動城市治理升級的關鍵動能。

更多新聞推薦

● 韓國瑜婉拒出席國政茶敘 賴清德：知道韓有難言之隱盼再思考