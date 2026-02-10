全國首座救災物資倉儲南投動土 內政部拚3年內全台擁4座

全台首座專屬救災物資倉儲在南投竹山消訓中心動土，內政部政務次長馬士元(前排左三)、消防署長蕭煥章(前排左二)均親自出席。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕內政部在南投縣竹山鎮的消防署訓練中心，斥資1.37億餘元建置專屬救災物資中部倉儲，內政部政務次長馬士元今出席動土指出，未來3年內新北、屏東、花蓮3縣市也將建置到位，以充實北中南東救災量能，以維民眾生命安全。

馬士元表示，台灣位處地質敏感帶，容易受天災與極端氣候影響，為此消防署在南投竹山消訓中心建置台灣首座「專屬救災物資倉儲」，平日可作災害演練、搶救訓練基地，若遇災害時，可在第一時間進行搜救行動，提供穩定持續的後勤支援，提升防救災能量。

廣告 廣告

倉儲建置係歷經921大地震後，參酌美、日等先進國家經驗，充實國內外重大災害搶救所需，接軌國際標準，未來3年內在東部花蓮、南部屏東、北部新北市都將設置專屬救災物資倉儲，確保各區域在面臨重大災害時，可獨立且快速集結救災能力，保障民眾生命財產安全。

消防署長蕭煥章表示，中部專屬救災物資倉儲總經費1.37億元，總樓地板面積1979平方公尺，為地上2層鋼骨、鋼筋混凝土建物，今動工後預計明年8月完工、12月啟用，並將購置「管理、搜索、救援、後勤、醫療」5大救災裝備器材與重型裝備，未來災害發生，各地救災人員只要攜帶個人裝備，抵達災害區域即可就近使用器材，大幅提升救災調度效率，甚至北部倉儲也可藉由桃園機場進行國際救援，發揮「Taiwan Can Help」人道精神。

南投竹山消訓中心中部專屬救災物資倉儲動土，內政部政務次長馬士元出席動土典禮。(記者劉濱銓攝)

南投竹山消訓中心中部專屬救災物資倉儲動土，成為全台第一座，內政部政務次長馬士元(左四)出席動土典禮。(記者劉濱銓攝)

全台首座專屬救災物資倉儲在南投竹山消訓中心動土，預計明年12月啟用。(記者劉濱銓攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台屏息！2/9威力彩飆11.5億 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐

苗栗縣三灣鄉普發5000元 財源竟是前鄉長貪污、廠商繳回公庫經費

轟！彰化伸港死亡車禍 電動機車騎士遭曳引車輾壓臟器噴出

北投溫泉情侶雙亡！法醫高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃

