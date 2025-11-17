全國首座獲認證 興大畜產試驗場通過動物福利標章評鑑

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中興大學農資學院畜牧試驗場2025年7月通過台灣動物社會研究會「動物福利標章」乳牛場動物福利評鑑，成為全國第一個參與乳牛場評分機制，並正式通過的大學附設畜牧試驗場，為高等教育結合動物福利理念樹立重要示範場域。

中興大學畜產試驗場王建鎧場長表示，台灣的動物福利標章是由台灣動物社會研究會建立，參考國際評鑑指標，並結合國內專家、學者與專業牧場共同制定的制度。目的是讓經濟動物能有更良善的生活空間，在更舒適健康的環境中成長，最終也回饋到人類所享用的每一份乳品、肉品與蛋。

興大畜產試驗場引進自動榨乳設備，乳牛排隊等榨乳。（圖/記者廖妙茜翻攝）

獲得此標章具有三項關鍵意義，首先，為教育場域的開放與實踐，學校以開放態度導入外部審核，讓「動物照護」不僅是課程內容，更落實於研究與管理現場，展現教育機構積極面對社會責任的態度。

其次，為教育牧場的專業化示範，興大畜產試驗場營運結合校內動物科學與獸醫系師生密切合作，組成緊密團隊照護現場動物，在評鑑方面得分高於全體通過牧場平均，顯示教育實習牧場在管理與動物照護層面，也能達到專業牧場的水準，為學校實習場域建立了示範基準。

第三，兼顧教育與動物福利的雙重目標，畜牧試驗場在於飼養空間設計、健康監測與紀錄管理等面向結合動科與獸醫專業，使動物福利與生產效能皆達平均以上水準，展現教育與產業專業並行的可行模式。

中興大學畜產試驗場通過動物福利標章評鑑，全國首座獲認證大學畜牧試驗場。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中興大學目前飼養的經濟動物，包含雞、鴨、鵝、乳羊、乳牛與豬。在學術與教育現場，動物福利近年成為全球關注的議題。研究顯示，良好的飼養與照護環境不僅能提升生產效率、減少疾病，也讓農民與動物之間建立更健康的關係。對學生而言，這是理解畜牧產業未來發展的重要一課。

因此，中興大學畜產試驗場今年參與乳牛動物福利評鑑，不是為了分數，而是讓學生能親身體驗從理論到現場的實踐過程。讓動科系、獸醫系的同學在課本之外，了解動物的生活品質與管理的落地實踐。