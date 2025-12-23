全國首座環保餐具清洗中心今啟用 徐榛蔚：循環平台建置重大進展
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
推動源頭減量、落實循環經濟，花蓮縣政府今（23）日舉行「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」啟用典禮，並由縣長徐榛蔚親自主持，透過中央與地方資源整合，縣府打造花蓮縣首座專業級環保餐具清洗基地，協助活動、公部門及業者減少一次性免洗餐具使用量，實現更完善的綠色生活環境。
「今日環保餐具清洗中心啟用也是全國首座。」徐榛蔚表示，全球暖化帶來極大挑戰，世界各國落實淨零碳排政策刻不容緩，永續是花蓮的日常，每一個人都要從自身做起，從教育、環保、觀光、運動等各方面，花蓮縣創下非常多的第一，無論是全國第一座璞石閣生質能源中心、東大門夜市率全國之先的環保夜市，多項領先全國的永續發展。
「此次清洗中心的啟用，是花蓮在循環平台建置上的重大進展。」徐榛蔚提及，花蓮作為永續城市的推動者，長期致力於減塑教育與環保政策，未来透過清洗中心統一投入、清洗、消毒與配送，可保障餐具衛生安全，同時提升活動辦理效率，減少因大量用餐而產生的免洗垃圾。
「後續將持續盤點資源並擴大服務範圍，打造可供全民使用的綠色平台。」花蓮環保局指出，環保餐具清洗中心採用商用級自動化設備，從高温沖洗、烘乾到紫外線殺菌皆依檢驗標準操作，並配置專業人員控管流程，確保餐具潔淨度達到食品衛生規範。初期服務將以縣內大型活動、學校與機關需求為主。
「減塑不是口號，是生活方式。」花蓮環保局長饒慶龍也說，希望透過清洗中心的設置，降低一次性用品使用量，並帶動商家、學校及社區共同加入環保餐具循環系統。
饒慶龍強調，未來也將持續推動宣導教育與綠色採購，讓花蓮在環保、永續與便利性之間，找到最好的平衡。花蓮縣政府邀請民眾與各界共同參與，攜手打造更乾淨、友善的生活環境，讓綠色行動從「少用一個免洗餐具」開始。
此外，環境部資源循環署副署長許智倫也表示，中央非常重視源頭減量，推廣民眾自備購物袋、餐具、飲料杯等，花蓮縣的環保餐具清洗中心，可以服務的場域非常多，除了機關學校團體之外；觀光部分，包括市場商圈、慶典活動等，希望這個中心不只是一個清洗工廠，它可以作為廣大的循環服務的熱點，那也可以成為循環經濟以及減塑政策推動的重要據點。
照片來源：CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇攝
中午來開匯／指副署權是行政院長的責任也是義務 張景森：若有違憲疑慮就不該副署
