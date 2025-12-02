全國首座高中雙語教育辦公室 啟用

新北市高中雙語教育推動辦公室啟用典禮宣告高中雙辦正式啟用。（記者王志誠攝）

為加速推動雙語教育、打造接軌國際的校園生態圈，新北市教育局昨（二）日於安康高中啟用全國首座「高中雙語教育推動辦公室」。教育局長張明文表示，這象徵新北正式從過去的「單點式研習」全面升級為「體系化、標準化、可持續」的雙語推動模式。

教育局指出，新北以「師生雙軌並進」為核心策略全面提升雙語量能。教師部分，提供免費英檢補助與全程專業增能課程，讓第一線教師具備穩健的雙語教學力；學生部分，同步規劃英檢與語言應用課程，打造更具行動力的學習場域。張明文局長特別感謝鴻海教育基金會捐助參加「偏鄉雙語教師培力」的老師每位可獲得二千元獎勵金，為偏鄉穩住雙語師資、減輕教學壓力提供實質協助。

承辦學校安康高中謝順榮校長表示，雙語辦公室的進駐，讓校內原有的「大手牽小手」計畫產生倍增效果。透過英語增能課程，高中生小老師在語言力與教學技巧上皆大幅提升，形成「由內強化、向外分享」的良性循環。學生更從「學英語」進階到能自信地「用英語教他人」，也展現雙語教育向下扎根、跨校共享的成果。

實際參與的教師也感受明顯的改變。樹林高中陳佩琪老師分享，過去在雙語教學中，最困難的是如何以精準英語詮釋如「莫耳濃度」等抽象科學概念；如今透過辦公室的系統協作與專家指導，更能共同開發ESP專業英語教材，大幅減少摸索的時間；雙溪高中陳智凱老師也表示，真正的挑戰不是語言本身，而是如何用雙語「把學生帶進學習」。透過觀議課與師資社群平台，教師能互助交流，教學更具創意與層次。

教育局強調，雙語能力是孩子走向世界的重要基石，也是新北邁向二○三○雙語政策的關鍵引擎。未來將以辦公室為核心，持續建構全國最完善的高中雙語師資培育生態系，從專業訓練、課堂示例、教學陪伴到持續增能，提供教師一套「長期有效、可被複製」的支持系統，讓每位新北孩子都能自信地用語言看見世界，在全球化浪潮中掌握競爭力，踏上更寬廣的國際舞台。