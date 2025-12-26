全國首座高低差1.5公尺極限公園 鄭朝方與亞洲金牌陳翰堃開箱

竹北市長鄭朝方(左2)今天偕同極限運動亞洲金牌得主陳翰堃(右1)與玩家，興奮開箱位於西區白地里的「Zhubei Pump Track 極限公園」。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方就職滿3週年甫宣布啟動「翻轉西區六大建設」，今天立馬開箱位於西區白地里的「Zhubei Pump Track 極限公園」，邁出兌現施政承諾的第一步；極限運動亞洲金牌得主陳翰堃與玩家，率先體驗全國首座高低差1.5公尺的設計和碗公型場地，興奮地直呼「這麼酷的場地，肯定玩爆」！

今天正好是壽星的陳翰堃分享，這可不是一般的滑步車練習場，而是一座充滿挑戰的土坡場，擁有全國首座高低差達1.5公尺的設計，偌大的碗公型場地也是首見，場地上看似箭頭的符號為符合國際專業標準的起跳點；他開心高呼「這是最棒的生日禮物！」也相信未來這裡將成為熱門的極限運動場地。

廣告 廣告

鄭朝方表示，這座極限公園定位為輪狀車練習場，公所投入2510萬元打造，今年1月15日動土，歷經11個月施工，預計明年元旦正式啟用，今起試營運至12月31日，每日開放至晚間10點熄燈，將收集民眾回饋進行滾動式調整，期待這座場地成為全國極限運動愛好者的新舞台。

鄭朝方指出，極限公園特別邀請國外專業顧問參與規劃，賽道設計起伏多變，總長度達318公尺，整體練習面積約1200平方公尺，提供滑板車、BMX、自行車等輪狀運動愛好者盡情騎乘，具備油門的輪狀運動則不適合。提醒民眾運動時務必做好安全防護措施。

鄭朝方說，Pump Track公園是西區翻轉計畫中第一個完成的具體成果，為竹縣打造專屬運動型的公共空間，周邊保留大片綠意草地，提供市民野餐、休憩，並緊鄰白地里集會所籃球場。公園同步新建景觀廁所，並增設汽車停車格44格(含2格親子、2格無障礙)，機車停車格20格(含2格無障礙)。

竹北極限公園偌大的碗公型場地，也是全國首見。(記者廖雪茹攝)

竹北極限公園賽道設計起伏多變，總長度達318公尺，整體練習面積約1200平方公尺，提供滑板車、BMX、自行車等輪狀運動愛好者盡情騎乘。(記者廖雪茹攝)

竹北極限公園賽道設計起伏多變，總長度達318公尺，整體練習面積約1200平方公尺，提供滑板車、BMX、自行車等輪狀運動愛好者盡情騎乘。(記者廖雪茹攝)

陳翰堃(右起2人)帶領鄭朝方體驗Pump Track碗公型場地的樂趣。(記者廖雪茹攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

明天大雨超溼冷！冷氣團週六才減弱 跨年、元旦天氣曝

交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車

冷氣團發威！合歡山下雪啦 台14甲限加掛雪鏈通行

