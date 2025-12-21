全國首座 中市松強國小滯洪池共融運動場正式啟用

臺中市北屯區松強國小舉辦「松強國小元年運動會」

臺中市北屯區松強國小舉辦「松強國小元年運動會」，並同步啟用全新完成的運動場，宣告校園公共空間與教育場域的重要里程碑，也見證校園與城市共好的具體實踐。

本次啟用的運動場，源自「臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程」，總經費新臺幣9,500萬元，由臺中市政府補助支持，並由楊宗棋建築師事務所負責整體規劃、設計與監造，德旺營造公司承造。工程今年順利完工，充分展現跨專業合作與公共工程效率。

松強國小運動場以「防洪安全」與「校園活動」雙軸並進，巧妙結合滯洪池的防洪功能與學校日常教學、運動需求，本座運動場為標準運動場，有200公尺跑道以及兩座標準籃球場，供全校師生、社區民眾一起來運用！透過整體規劃施工，將滯洪池上方空間轉化為完善的運動場域，設置標準跑道、籃球場、躲避球場與升旗集合臺，提供師生安全、完整且多元的運動設施，讓運動成為日常、健康成為習慣，進一步促進學生身心健全發展。

工程亦同步著重環境美學與教育意涵的融合。滯洪池周邊進行整體美化與綠化，四周擋土牆以彩繪方式融入校園文化與地方特色，形塑具有識別度的學習風景；透過合理植栽樹木與綠地配置，營造舒適宜人的教學與休憩環境，改善校園微氣候，讓空間會呼吸、會陪伴，成為孩子成長的溫暖背景。

「松強 One 歲」不只是時間的刻度，更是一種教育的宣言。這座運動場如同培養孩子夢想的大搖籃——完整、包被、收斂的空間尺度，以溫暖、健康、原色的材質，收納競賽、儀式、群聚時的熱情與演藝，承載交流的記憶與成長的故事。它不只是一處運動設施，更是一個能讓孩子學會合作、尊重與自我挑戰的公共舞臺。

在元年運動會的熱烈氛圍中，松強國小以行動展現「校園即城市、城市即教室」的教育想像。未來，學校將持續以共融、安全、永續為核心，深化課程與場域的連結，讓每一位孩子在這片綠意與跑道之間，跑向更開闊的世界。