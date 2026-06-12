全國首座「以水換水」新典範 南市仁德再生水廠榮獲建築園冶獎
為落實水資源永續循環並提升都市景觀，臺南市政府水利局推動之「臺南市仁德再生水廠新建工程」榮獲2026年度建築園冶獎，展現卓越成果。仁德再生水廠不僅是一座具備現代化淨水製程的基礎設施，更結合了銀級「淨零綠建築」理念與自然生態建築手法，將廠區打造成為融合藝術與環境教育的新地標。
本案基地位於匯集十鼓文創園區、奇美博物館等景點之仁德文化園區藝術聚落。設計上跳脫傳統廠房的刻板印象，外觀配合相鄰之仁德水資源回收中心色系以強化整體感，並以建築及景觀作為「永續再生」的公共藝術。最引人注目的入口「再生廣場」，中心設計反映著不斷湧出的再生水源，以莫比斯環型態象徵「無限循環，生生不息」，結合淨水植物與太陽能燈具，成為戶外解說的最佳場域。
在建築體設計上，廠房採用低日射透過率的節能玻璃、屋頂太陽能板與隔熱措施，善用自然通風與採光以大幅降低空調與照明負荷。為因應工期，主體採用鋼結構與金屬三明治版等輕量化材質，並採工廠預製、現場組裝的模組化設計，不僅確保施工品質，更有效節省預算並減少廢棄物。環境永續方面，廠區綠覆率高達75%以上，設置滯洪池與雨水貯留設施提供回收澆灌，有效降低極端氣候暴雨對周邊環境的影響。保留的退縮綠帶與複層綠化，更與北側平地造林區及森林步道相互連結，形成具保護性的大範圍生態綠地。
此外，仁德再生水廠將廠房以外的區域規劃為開放空間，實現「全區景觀公園化」。廠內設置完善的無障礙通行與安全參訪動線，定期提供水環境教育導覽解說。夜間的建築景觀照明設計，讓再生水廠在夜晚閃耀，成為區域新亮點。
為了提供市民健康的居住環境，黃偉哲市長積極推動再生水相關建設，落實「一滴水至少用兩次」原則。仁德再生水廠平均每日可提供8,000噸之再生水量，是國內首座以換水方式提供再生水資源的設施，採用仿碳交易概念延伸開創「以水換水」模式，透過媒合奇美實業公司及台積電公司間用水交換，有效節省約17億元的管線建設成本、達成節能減碳目標，並確保雙方企業用水需求獲得滿足。
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