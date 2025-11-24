全國首座一站式兒童福利園區 斥資15億落腳桃園中壢

忠義社會福利事業基金會於中壢區新生路二段、永清街交叉口舉辦「一站式兒少福利園區」開工動土典禮。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市安置兒少需求量高，財團法人忠義社會福利事業基金會今(24)日於中壢區新生路二段、永清街交叉口舉辦「一站式兒少福利園區」開工動土，總工程費約15億元，以「自然、療癒、共融」為設計核心，融入地景式建築，包括山坡、草地及樹木植栽，讓孩子在自然律動中被療癒滋養，希望為弱勢兒少打造一個穩定、專業且能獲得整合療育的環境，第一期預計3年內竣工，優先提供0至12歲兒少安置服務。

衛福部次長呂建德出席動土典禮表示，忠義基金會兒少福利園區將安置年齡從18歲延伸至22歲，也是衛福部為落實「兒童權利公約」(CRC)精神，積極推動修法的重要方向。衛福部將成立兒童照護專責行政機構，並挹注資源強化兒少安全網絡，打造更完善的兒少照顧體系。

桃園市長張善政指出，桃園市安置兒少需求量高，每年約有400多名兒童需接受安置照顧，忠義基金會長期與市府社會局合作，於2011年承辦桃園市兒童緊急安置家園，2016年起承辦桃園市收出養資源服務中心，與市府攜手改善安置兒少頻繁轉換安置處所及跨轄安置等議題，市府將持續推動家庭式照顧計畫，提升服務至200戶以上。

張善政說，忠義基金會由劉銘傳將軍曾孫女劉德岑所創立，74年來為弱勢兒童付出無數心力，感謝眾多企業及善心人士長期投入資源，助力基金會持續茁壯成長，進一步促成此園區誕生，此園區為全國首座一站式兒童福利園區，由國內知名建築師李天鐸操刀設計，打造溫暖、安全且兼具美感的成長空間，為不利處境的孩子在步入社會前，提供一個優質培育環境，開啟國內兒童福利新篇章。

忠義基金會執行長高敏足提到，忠義基金會成立以來，陪伴無數不利處境的兒童成長，隨著社會發展，兒少需要更多跨專業、整合式的支持。此園區以「兒童人權」為核心理念，秉持「忠愛孩子，義不容辭」的精神，整合安置照顧、早期療育及托嬰等多元服務，「它像家，但功能大於家」，除了提供安全的安置環境，希望透過專業陪伴孩子走過創傷、迎向幸福。

包括社會局長陳寶民、中壢區長李日強、立委魯明哲、黃仁、市議員劉曾玉春、謝美英、彭俊豪及台北市議會議長戴錫欽等人均出席儀式。

忠義社會福利事業基金會於中壢區新生路二段、永清街交叉口舉辦「一站式兒少福利園區」開工動土典禮。(記者李容萍攝)

桃園市長張善政(左4)等人出席忠義基金會「一站式兒少福利園區」開工動土典禮。(記者李容萍攝)

