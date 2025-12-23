全國首座 花縣環保餐具清洗中心 啟用

花蓮縣政府推動源頭減量、落實循環經濟政策，二十三日舉行「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」啟用典禮，縣長徐榛蔚主持，透過中央與地方資源整合，打造花蓮縣首座專業級環保餐具清洗基地（見圖），協助活動、公部門及業者減少一次性免洗餐具使用量，實現更完善的綠色生活環境。

縣長徐榛蔚表示，全球暖化帶來極大挑戰，世界各國落實淨零碳排政策刻不容緩，永續是花蓮的日常，每一個人都要從自身做起，從教育、環保、觀光、運動等各方面，花蓮縣創下非常多的第一，無論是全國第一座璞石閣生質能源中心、東大門夜市率全國之先的環保夜市，到今日環保餐具清洗中心啟用也是全國第一座，花蓮在《二0二五自願檢視報告》展現多項領先全國的永續發展，像是全國第一的有機農業面積、低碳旅宿等成果。

徐縣長強調，從全民運、全中運，花蓮在舉辦大型賽事時，使用不鏽鋼便當盒供應工作人員或選手使用，持續推動相關減塑活動，就是希望從源頭開始減量，明(一一五)年花蓮將迎來「二0二六世界俱樂部龍舟錦標賽(CCWC)」與「二0二六國際少年運動會（ICG）」兩大國際盛事，屆時將吸引上千名來自國內外各地的選手及眷屬齊聚花蓮，花蓮也會落實各項淨零碳排行動，讓所有參與者在運動比賽及到花蓮觀光時也能環保永續，為地球盡一份心力。

徐縣長進一步表示，花蓮作為永續城市的推動者，長期致力於減塑教育與環保政策，此次清洗中心的啟用，是花蓮在循環平台建置上的重大進展。未來透過清洗中心統一投入、清洗、消毒與配送，可保障餐具衛生安全，同時提升活動辦理效率，減少因大量用餐而產生的免洗垃圾。

環境保護局長饒慶龍指出，環保餐具清洗中心採用商用級自動化設備，從高溫沖洗、烘乾到紫外線殺菌皆依檢驗標準操作，並配置專業人員控管流程，確保餐具潔淨度達到食品衛生規範。初期服務將以縣內大型活動、學校與機關需求為主，後續將持續盤點資源並擴大服務範圍，打造可供全民使用的綠色平台。

饒局長強調，「減塑不是口號，是生活方式」，希望透過清洗中心的設置，降低一次性用品使用量，並帶動商家、學校及社區共同加入環保餐具循環系統。未來也將持續推動宣導教育與綠色採購，讓花蓮在環保、永續與便利性之間，找到最好的平衡。花蓮縣政府邀請民眾與各界共同參與，攜手打造更乾淨、友善的生活環境，讓綠色行動從「少用一個免洗餐具」開始。