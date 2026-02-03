全國首張公地放領權狀在宜蘭發出 陳金德哽咽喊「遲來的正義」！

領到全國第1張權狀的南澳建華冰店老闆林來福（中）也難掩激動表示，家族歷經3代努力，「終於等到這一張」。（吳佩蓉攝）

領到全國第1張權狀的南澳建華冰店老闆林來福（左二）也難掩激動表示，家族歷經3代努力，「終於等到這一張」。（吳佩蓉攝）

蘇澳鎮長李明哲說，土地終於回到使用者手中，也象徵遲來的正義獲得實現。（吳佩蓉攝）

行政院重啟公地放領政策後，首批土地所有權狀今（3）日在宜蘭核發。（吳佩蓉攝）

行政院重啟公地放領政策後，首批土地所有權狀今（3）日在宜蘭核發。政務委員陳金德在現場一度哽咽，直言「這是遲來的正義」，強調人民不必感謝政府，保障財產權本就是政府責任；領到全國第1張權狀的南澳建華冰店老闆林來福也難掩激動表示，家族歷經3代努力，「終於等到這一張」，象徵多年爭取有了結果。

總統賴清德去年11月宣布重啟公地放領後，行政院隨即推動國有平地耕地及邊際養殖用地放領，由內政部統籌，並選定宜蘭縣大南澳台拓地為全國首波試辦區，共326筆、約64公頃土地通過審議，被視為政策能否全面推展的重要指標，也讓長年耕作卻無產權的農民看見曙光。

廣告 廣告

陳金德指出，目前已有78筆土地繳清地價，成為政策重啟後最先完成放領案例，中央將持續督導部會與地方加速作業，盼讓農民「有土可依、有地可耕」，建立穩定生活與生產基礎。

陳金德表示，憲法第15條保障人民財產權，國家為人民而存在，不應因制度問題侵害權利。他坦言推動過程「非常困難」，各界對土地性質與法規解讀不同，甚至有人未到現場就誤判為山坡地，增加解套阻力；所幸在總統與行政院長堅定支持下排除障礙，政策才得以向前推進。

蘇澳鎮長李明哲表示，南澳地區為爭取土地已努力4、50年，一度看不到希望；直到政委陳金德過去承諾協助並積極推動，才讓這項「不可能的任務」得以完成。他強調，政府存在的價值在於保障人民財產權，如今在中央與地方合作下，土地終於回到使用者手中，也象徵遲來的正義獲得實現。

林來福回憶，祖父早在二戰前便到大南澳開墾，40多年前前縣長陳定南參選時，還曾帶居民北上抗議要求返還土地，如今祖父與父親皆已辭世，終於完成心願。他笑說，打算拿著權狀到土地銀行看看是否能貸款，為家族與事業開創更多可能，也象徵歷史翻頁。

內政部指出，初步盤點全國約2000公頃土地納入清查放領，涉及4440名農民權益，除宜蘭外，台東已有5筆、共2.82公頃土地審議通過，近期將公告辦理；後續也將配合國產署清查租約與案件進度，並督促各縣市成立專責小組，推動公地放領政策全面落實。

【看原文連結】