全國首本《AI走進教室》26堂課程全公開

AI在新北不是口號，而是在教室裡發生的真實改變。新北市昨（八）日舉辦全國首場「AI課程實踐發表會」，發布全國第一本《AI走進教室：2021-2025新北市AI課程實踐行動研究彙編》，完整收錄二十六篇來自不同專業群科的AI課程。展現新北自二○二一年起推動AI融入技職教育的成果，透過教師、產業與大學端共同設計，打造最貼近現場、由下而上的AI教學創新，讓AI真正走進課堂。

教育局長張明文表示，此次發表的彙編是新北教育All in AI的起點，展現真實課室面貌的AI行動研究，由跨技職群科教師共同蒐集案例與教案，以「自發×行動×課程×創新」四大面向產出最具實務性的AI課程工具。AI不只是趨勢，更是學生未來必備的學習能力，新北期待成為全國最會把AI放進教室的城市，明年也將擴大培育AI種子教師與跨校社群，讓AI素養成為新北學生的共同語言。

發表會中，泰山高中呂昇翰老師與亞東科大林木盛教授分享課堂教學成果。呂昇翰老師將AI原理導入電子丙級檢定實作，協助學生以AI判讀作品瑕疵，大幅降低過去由老師逐件檢查的工作量，學生也能隨時修正作品、安心練習，真正做到「教學減量、學習減壓」。

現場參與示範的泰山高中電子科二年級學生葛子翔也分享自身轉變，他表示原本覺得AI而更容易理解專業概念。未來技能檢定也能運用AI輔助，讓他更有信心應對考照挑戰。

教育局表示，此次發布的行動研究彙編，涵蓋智慧製造、生成式AI、資料處理、行銷管理及語文應用等面向的AI多元領域，將以電子檔形式提供全國教師下載運用，做為跨校共享的AI教學資源。未來新北將持續深化AI課程、培力教師專業，打造「會用AI、善用AI、具備AI素養」的新世代人才，引領全國AI教育推動。