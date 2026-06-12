全國首發 新北人工智慧升學輔導教練上線

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國中教育會考成績公布後，志願選填進入關鍵階段。新北市政府教育局昨（十二）日表示，全國首發推出「人工智慧升學輔導教練」公共服務，自六月五日會考成績單寄送後至六月三十日選填截止前，透過線上諮詢系統，免費提供全市二萬八千九百三十名國中九年級學生及家長即時、個人化的升學諮詢，協助學子依據興趣、能力及未來發展做出最適性選擇。

教育局長張明文表示，志願選填需綜合考量學生性向、校方特色、交通距離及超額比序等複雜因素。為降低家長蒐集資訊的負擔，新北結合大學問網站、國立宜蘭大學，並由蓋亞資訊導入美商谷歌雲端技術支援，建置人工智慧升學輔導系統。這也是新北市推動「科技全面進場」教育藍圖的重要實踐，讓科技成為輔助工具。