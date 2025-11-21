全國首起！無人機花監空投酒、檳榔 犯嫌與「收件人」都逮到了

〔記者花孟璟／花蓮報導〕檳榔、酒和香菸都是監獄違禁品，竟有人想用無人機闖關！矯正署花蓮監獄人員巡邏時發現，無人機在上空盤旋、還空投兩顆「排球」，打開一看竟是寶特瓶分裝的威士忌及檳榔，警方日前逮到曾在花監坐牢的羅姓嫌犯，查扣無人機、遙控器及電池等證物送辦。花蓮刑大指出，這是全國首起用無人機運送違禁品進入監所的案例。

警方調查，犯案的29歲羅姓嫌犯曾在花蓮監獄服刑坐牢，對監獄的地形地貌非常熟悉，他在9月14日深夜10點多，鬼鬼祟祟地把車子停在監所圍牆旁的巡邏步道，被值晚班準備開車進花蓮監獄的監所管理人員發現，立即通報處理。

廣告 廣告

雖然羅男車子很快駛離，但獄方人員也發現，監獄球場上空有一架無人機盤旋，還先後2次飛進監所、2次空投「排球」進監獄球場。獄方人員隨即前往察看，發現2顆排球都超過1公斤重，且都有剪破並縫合痕跡，被丟進球場前還有打氣充飽。

花監人員剪開排球，發現每一顆球內裝3包檳榔、2瓶600cc的汽水瓶裝威士忌，2顆球共4瓶酒6包檳榔，監所人員觀察發現，目測無人機約在離地2公尺，約從球場籃框的高度丟下2顆球，但聲音仍引起注意。

花蓮監獄指出，當下他們不動聲色，另拿兩顆排球放在球場上當「誘餌」，果然出現陳姓受刑人前往「取貨」，正是犯案的羅姓男子的朋友；據了解，因為隔天15日就是每月1次的球場放風日，受刑人可以到球場打球，疑似刻意在前一天把裝有違禁品的球扔進球場給朋友享用。

花蓮刑大偵三隊長葉家福指出，羅姓男子嗜好海釣，常用無人機放長線釣魚，因此非常熟悉無人機操作，其無人機重量沒有超過2公斤，沒有超過民航局管制規定。他說，羅姓男子稱是自己組裝花費6萬元，不過飛行軟體已破解「可以飛在禁航區」，警方測試發現可以成功起飛。

由於花蓮監獄上空屬於禁航區，全案依照違反《民用航空法》第99條之13規定，在禁航或限航區飛行無人機可處新臺幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，警方已移送縣府開罰。

花蓮監獄。(記者花孟璟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

天兵！無人機闖花蓮監獄 空投酒和檳榔給受刑人

1個國中老師之死 竹縣府說話了

太狂！替代役男偷開連長車落跑 成功嶺漏夜大搜捕人已在家「休養」

網紅「賓賓哥」再翻車！擅拿走感謝狀校方怒提告 中市府開罰13萬

