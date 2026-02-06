全國首間公立寵物生命園區動土！ 楊瓊瓔：人和毛孩都被溫柔對待

爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔，今（6日）參與沙鹿北勢社區活動中心動土典禮，還有全國第一間公立寵物生命紀念園區、大甲公立寵物生命紀念設施新建工程動土典禮，她分享，這是兩份很特別的感動，不論是里民活動中心還是寵物生命園區，都是同一個信念「生命是平等的」，且城市進步不能只看冰冷的數字，而是要讓人，還有最愛的毛孩，都被溫柔對待。

楊瓊瓔今在臉書分享，沙鹿北勢社區等了好多年的老舊活動中心，終於動工拆除重建，危樓走入歷史，換上一棟安全、明亮、讓長輩可以上課、里民可以開會、孩子可以活動的新家園。未來這裡會是北勢里最重要的生活據點，也是防災、避難時可以安心依靠的地方，真正替里民多準備一份安全感。

談到大甲公立寵物生命紀念園區啟動，楊瓊瓔說，台中犬貓登記已超過30萬隻，牠們早就是很多家庭的一份子。人類的權益一定要顧，愛屋及烏，陪伴我們的毛孩，也應該有被尊重、被好好道別的權利。這座全國第一間公立寵物生命紀念園區，從農業局、楊啓邦議員向她陳情，經過她一年不斷跟內政部、農業部溝通協調，終於獲得核准。未來不只服務家犬家貓，也能協助動物之家與街頭遊蕩犬貓善終，兼顧動物福利與公共衛生。

楊瓊瓔說道，不論是北勢里民活動中心，還是大甲寵物生命園區，都是同一個信念：生命是平等的，城市進步不能只看冰冷的數字，而是要讓人，還有我們最愛的毛孩，都被溫柔對待。她會繼續和大家站在一起，讓台中的每一種生命，都能活得安心、走得有尊嚴。

