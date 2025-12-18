全國體育賽事 苗栗選手奪17金、18銀、16銅頒獎

苗栗縣政府秘書長陳斌山頒獎表揚績優運動選手及教練，並希望明年所有同學繼續努力爭取更好成績突破自我。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣政府秘書長陳斌山頒獎表揚績優運動選手及教練，並希望明年所有同學繼續努力爭取更好成績突破自我。（記者江乾松攝）

苗栗縣選手參加全國體育賽事，在十七項運動賽事中勇奪十七面金牌、十八面銀牌、十六面銅牌，昨（十八）日苗栗縣政府秘書長陳斌山頒獎表揚績優運動選手及教練，頒發共二十五萬餘元獎勵金，肯定選手傑出的表現，縣府團隊重視運動培育計畫，打造更完善的運動環境，提升教練與選手的競技實力，為苗栗體育的未來發展奠定堅實基礎。

廣告 廣告

苗栗選手表現亮眼，其中公館國中鄭太和在一一四年全國中等學校田徑錦標賽中成功摘下男子五千公尺競走金牌、通霄國中陳禹蓁奪得女子標槍金牌，苑裡高中張羽樂在一一四年臺中盃田徑賽中奪下國中女子五千公尺競走金牌，打破大會紀錄；梅園國小尤霸司·卡瓦斯則在一一四年總統盃角力賽中勇奪國小男生自由式第六級金牌；苑裡國小在一一四年北港媽祖盃排球錦標賽中勇奪一金二銅。

議員孫素娥、廖秀紅、張志宇、張顧礫、周玉滿、劉美蘭、曾美露、立委邱鎮軍秘書、議長李文斌秘書、副議長張淑芬秘書、議員林寶珠秘書、鄭碧玉秘書、陳品安秘書、徐永煌秘書、邱毓興秘書、徐筱菁秘書、苗栗市公所秘書、苗栗縣體育會總幹事周仁聖到場恭賀。

秘書長陳斌山表示，大家成績非常優秀，希望明年所有同學繼續努力爭取更好成績突破自我，另要感謝身兼體育會理事長的議長李文斌、總幹事周仁聖辦理各項錦標賽事，支持縣內體育發展，期許未來各界協助努力，學校有任何需求，縣府團隊將在縣長鍾東錦帶領下全力以赴，大家一起逐年進步。