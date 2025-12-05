全國高中商業技藝競賽 桃園中壢高商勇奪2座金手獎

中壢高商在114學年度全國高中商業技藝競賽獲得2座金手獎，網頁設計三連霸

學生項紹竣(中)獲得網頁設計全國第一名

學生林佳琦(右)榮獲會計資訊全國第一名

桃園市中壢高商4名學生參加114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽，分別摘下兩座金手獎第一名及一座優勝的殊榮，網頁設計職種更是連續三年榮獲全國第一。其中，資料處理科學生項紹竣榮獲網頁設計職種金手獎第一名，完成學校在這個項目的「三連霸」；國際貿易科學生林佳琦獲得會計資訊職種金手獎第一名；資料處理科學生陳睿紘拿下程式設計職種優勝。

中壢高商表示，114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽在國立臺南高商舉行，全臺136所學校、519位選手齊聚一堂，角逐平面設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、商業簡報、職場英文、數位動畫等9大職種的最高榮耀「金手獎」。

廣告 廣告

中壢高商學生項紹竣獲得網頁設計全國第一名，他表示，在指導老師徐麗娟的帶領下，參加校外的比賽、協助校內的網站建置，讓他不斷地蛻變。這次挑戰三連霸，雖然有些壓力，但是感謝自己堅持到現在，終於如願以償獲得全國第一名。大會評審給予作品高度的評價，作品在資訊架構、互動流暢度與視覺整體性上展現高度成熟，選手也展現了良好的思考深度，充分展現了以使用者為核心的思維能力與成熟技術。

會計資訊全國第一名的學生林佳琦分享，感謝指導老師黃品兹的耐心教導，讓她從基礎觀念不清楚，到如今能熟練運用會計資訊系統，期間經過的各種模擬賽的訓練，不斷修正錯誤、解決問題、突破自我。大會評審認為，選手具備扎實的會計基礎，對會計資訊系統操作純熟敏捷，作答過程細緻且邏輯清晰，帳務處理準確性高，報表呈現完整，充分展現卓越的會計專業素養與綜合能力。

獲得程式設計優勝的學生陳睿紘表示，集訓期間，指導老師盧健瑋以系統性的方法傳授資料結構與演算法的核心概念，並且透過大量的練習，提升了學生分析問題及拆解問題的能力，進而增加學生的自信心。