全國高中商業類技藝競賽登場 中壢高商勇奪2金手獎1優勝

桃園市中壢高商四名參賽選手分別摘下兩座金手獎第一名及一座優勝的殊榮。圖：教育局提供

114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽於12月1日至今(4)日在國立台南高商舉行，全台136所學校、519位選手齊聚一堂，角逐平面設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、商業簡報、職場英文、數位動畫等9大職種的最高榮耀「金手獎」，為技職教育年度最重要的盛事之一。其中桃園市中壢高商四名參賽選手分別摘下兩座金手獎第一名及一座優勝的殊榮，網頁設計職種更是連續三年榮獲全國第一。

資料處理科學生項紹竣榮獲網頁設計職種金手獎第一名，完成學校在該項目的「三連霸」。圖：教育局提供

中壢高商此次參賽表現亮眼，其中資料處理科學生項紹竣榮獲網頁設計職種金手獎第一名，完成學校在該項目的「三連霸」；國際貿易科學生林佳琦榮獲會計資訊職種金手獎第一名；資料處理科學生陳睿紘榮獲程式設計職種優勝。

項紹竣表示，準備過程中在指導老師徐麗娟的帶領下，參加校外的比賽、協助校內的網站建置，讓他不斷地蛻變，這次挑戰三連霸，雖然有些壓力，但是感謝自己堅持到現在，終於如願以償獲得全國第一名。大會評審亦給予作品高度的評價，作品在資訊架構、互動流暢度與視覺整體性上展現高度成熟，選手亦展現了良好的思考深度，充分展現了以使用者為核心的思維能力與成熟技術，完成度亮眼，實至名歸。

林佳琦則分享，感謝指導老師黃品兹的耐心教導，讓她從基礎觀念不清楚，到如今能熟練運用會計資訊系統，期間經過的各種模擬賽的訓練，不斷修正錯誤、解決問題、突破自我，比起獲得第一名更高興的是看到自己有明顯的進步。大會評審認為選手具備紮實的會計基礎，對會計資訊系統操作純熟敏捷，作答過程細緻且邏輯清晰，帳務處理準確性高，報表呈現完整，充分展現卓越的會計專業素養與綜合能力。

陳睿紘表示，集訓期間，指導老師盧健瑋以系統性的方法傳授資料結構與演算法的核心概念，並且透過大量的練習，提升了學生分析問題及拆解問題的能力，進而增加學生的自信心。

中壢高商校長鄒岳廷表示，感謝指導老師們的無私奉獻，不僅傳授專業知識，更陪伴學生度過訓練中的挑戰與壓力，成為學生的重要心靈支柱。也恭喜所有得獎同學突破自我，在全國舞台上展現亮眼實力，這份堅毅與自信將成為日後最寶貴的能力。未來學校將持續深化技職教育，結合教育局與業界資源，透過優質師資與完善設備，培育學生多元能力，為桃園學子的發展創造更多可能。

