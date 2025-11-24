全國高中家事類技藝競賽 羅浮高中范窈瑄獲中餐烹飪組金手獎第一名





在教育部主辦、桃園市政府教育局承辦之114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽中，來自全臺的頂尖選手齊聚桃園角逐技藝巔峰。本屆賽事由中壢家商擔任執行學校，並由永平工商、啟英高中及萬能科技大學共同協辦。競賽以「萬縷青春綻異彩，匠心巧藝會桃園」為主題，選手們以扎實技術、自信風采與創意美學，展現技職教育的專業能量與活力。

桃園市立羅浮高中在本屆賽事再創亮眼表現！餐三甲范窈瑄同學於競爭最為激烈的中餐烹飪組中脫穎而出，榮獲金手獎第一名的最高榮耀。在近百位選手角逐下，窈瑄以紮實刀工、風味掌握與創新呈現成功獲得評審青睞，以沉穩成熟的態度一路突破難關，最終站上全國最高舞台。這項成就不僅代表其個人專業能力的突破，更展現羅浮高中在文化原鄉深耕技職教育的豐沛能量。

指導老師許乃云主任與選手合影

窈瑄同學入學以來，以近千日的努力，從技法訓練到競賽策略皆全力以赴；此次榮耀背後，更凝聚了堅強的師資團隊。校方特別感謝指導老師餐飲科許乃云科主任的悉心指導，以及餐旅群專業師長們在日常訓練中的耐心陪伴與專業引導，使學生得以在全國舞台綻放光芒，為選手打造穩固而安心的後盾。此外，本次榮耀也歸功於長期支持羅浮高中教育的各界夥伴與主辦單位的辛勤付出；校內各處室主任與師長們亦持續以實際行動鼓勵學生、提供資源，使孩子能無後顧之憂、勇敢追夢。

餐三甲全班齊祝福

范窈瑄同學以行動證明：「有夢為帆，以毅為舵，技藝便能帶領孩子航向無限的未來。」她的精彩表現，不僅是羅浮高中技職教育的最佳代言，更展現原鄉學子堅毅不拔、突破自我的生命力。羅浮高中校長瑪紹・彼藺表示，此次獲獎全體師生皆與有榮焉，並期待學子們在未來能持續勇敢前行，在各自的領域中閃耀光芒。



