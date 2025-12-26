全國高中技藝競賽傳捷報 桃園學子抱回30金手獎61優勝

中壢高商學生林佳琦榮獲商事類會計資訊金手獎第1名。圖：教育局提供

在競爭激烈、匯聚全國頂尖好手的114學年度全國高級中等學校學生技藝競賽中，桃園市技職選手展現「越挫越勇」的硬底子精神，奪得30面金手獎及61個優勝名次，成績斐然、表現亮眼。

中壢高商學生項紹竣榮獲商事類網頁設計金手獎第1名。圖：教育局提供

中壢高商學生林佳琦榮獲會計資訊職種金手獎第1名。回憶備賽歷程，從一開始對專業名詞與觀念定義仍感模糊不清，到後來能對各項公式與解題邏輯「瞭如指掌」，一路走來充滿挑戰，也累積了紮實的實力。她也特別感謝指導老師在訓練期間不辭辛勞，四處引入豐富的教學資源，耐心協助分析題型與解題關鍵，同時也感謝班導師在背後給予關懷與支持，成為她穩定心情、全力備賽的「堅強後盾」；正是這份對細節的高度專注、對自我要求的堅持，以及師長們一路相伴的用心指導，成就了她在全國舞台上的亮眼表現。

大興高中學生彭婕茹榮獲工業類飛機修護金手獎第1名。圖：教育局提供

中壢高商學生項紹竣榮獲網頁設計職種金手獎第1名，來自資訊設計領域的項紹竣，以金手獎第1名的榮耀證明了實力。他特別感謝教育局積極給予新興科技資源，讓他能夠在訓練中接觸與應用最新的數位技術。項紹竣感性表示，「我們一同經過了半年的努力，從草稿到精進能力，即便有衝突也能透過溝通邁向更好的目標。」他也感謝指導老師「傾力相授」與各界的鼓勵，並期許未來持續在資訊設計領域深耕，貢獻所學。

大興高中學生彭婕茹榮獲飛機修護職種金手獎第1名，身為本屆唯一女選手，她以實力證明「性別不是限制」。她感謝指導老師「犧牲大量時間和精神」的陪伴，讓她在面對高體力負荷和心理壓力時，得以持續精進，展現桃園技職教育不拘一格、勇於突破的格局。

教育局指出，桃園市各校代表隊在此次競賽中於多項專業職類表現亮眼，成功脫穎而出，充分展現學生深厚的專業技能與良好的臨場應變能力。這些成果不僅來自選手自身的努力，也反映出學校長期深耕技職教育、教師用心指導與系統化培訓的累積成效。面對競賽現場高強度的壓力與層層考驗，選手們皆能沉穩應對、發揮所長，將平日反覆磨練的實力，完整呈現在全國舞台上。

