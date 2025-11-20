全國高中技藝競賽 台北隊奪4金手獎、10優勝

全國高中技藝競賽十一月展開，今年家事類競賽由中壢家商承辦，主題「萬縷青春綻異彩，匠心巧藝會桃園」，總計設有十一個職種，全國共有一百零四所學校、四百多位選手參賽。台北市教育局二十日表示，台北代表隊派出六校三十多位選手，最終奪下四座金手獎、十個優勝，膳食製作職種拿下團體獎第二名。

北市教育局指出，松山家商徐同學勇奪室內設計職種金手獎第二名，今年術科首次導入共享辦公室情境，要求選手限時內完成協作區、開放座位、會議室及公共空間等配置與立面，全面檢視空間邏輯、創意與圖面能力，徐同學賽前累積空間規劃與美學經驗，這次拿下好成績確立個人在設計領域的方向與熱忱。

膳食製作職種勇奪金手獎第二名稻江護家陳同學表示，競賽題目食材為「蓮藕」，是她訓練中未接觸過的材料，但是憑藉扎實的日常練習，得以在賽場上迅速構思多種料理方向，最終以「捲類料理」呈現蓮藕多層風味，展現個人獨到特殊創意。

稻江護家曾同學在飾品製作職種奪下金手獎第三名，這次題目為「蛋糕造型帽」，需以不織布創作造型，由於平常很少用這種材料，對她而言是一大挑戰。曾同學以真實蛋糕上的餅乾、巧克力及水果為靈感，搭配緞帶布花與蝴蝶結等裝飾，打造出層次豐富、充滿巧思的作品，充分展現她的創意與臨場反應能力。