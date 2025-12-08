全國高中職菁英齊聚高雄！「青聲說」辯論賽激辯手機管制議題熱力落幕

由高雄市政府青年局主辦的年度青年思辨盛事「2025青聲說全國高中職辯論比賽」，於12月6、7日在高雄高商圓滿落幕。今年共有來自全國6縣市、18所高中職、共23支隊伍到高雄同場競技，青年辯士以嚴謹邏輯、敏捷攻防和沉穩台風，呈現一場專業度十足的公共議題辯論舞台。

↑圖說：「2025青聲說 全國高中職辯論賽」冠軍戰現場，兩校代表隊就指定議題展開激烈攻防，展現青年學生以論證思辨與沉穩台風的實力。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒表示，「青聲說」與各校辯論社團合作，以學生高度關注的「手機管制」為辯題，引導青年從制度、行為、心理等面向深入分析，培養其面對公共政策時所需的資料蒐集、邏輯架構與溝通能力。他強調，辯論不僅是語言技巧的展現，更是讓青年參與公共討論的重要方式。

今年賽事邁入第二屆，也是全國唯一由地方政府主辦、專為高中職量身打造的辯論賽。賽事採國際通行的奧瑞岡單淘汰制，節奏緊湊、策略博弈強烈，加上高額獎金機制，吸引北中南東多校踴躍跨區參賽，形成難得的青年公共論壇。

↑圖說：參賽選手透過辯論攻防彼此交流觀點、激盪思維，體現成熟的公共素養與團隊合作精神。（圖片來源：高雄市青年局提供）

本屆辯題為「加強管制／自律教育更有利於解決青少年手機成癮問題」。正反雙方以國內外研究、政策案例與教育心理視角為論述基礎，從校園管理、家庭支持到青少年身心發展多面切入。正方強調制度化規範能有效降低成癮與分心風險；反方則主張提升自主調節能力才是長遠之道。雙方攻防張力十足，帶領觀眾重新思考科技治理的複雜性。

比賽自初賽一路進入八強、四強到最終冠軍戰，各隊均以縝密分析拆解對手論點並提出替代方案，展現青年深厚的思辨力與公共素養。最終由國立臺南二中以全面論證與強大臨場反應奪下冠軍；臺北延平中學獲得亞軍；高雄前鎮高中與瑞祥高中則以亮眼表現並列季軍，獲得評審一致肯定。

↑圖說： 辯論賽最終由國立臺南第二高級中學勇奪冠軍，臺北市私立延平高級中學獲得亞軍；高雄市立前鎮高級中學與高雄市立瑞祥高級中學則摘下季軍，四隊亮眼表現深獲評審肯定。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，所有參賽隊伍都展現對公共議題的熱情與深度，無論名次，皆為今年「青聲說」寫下精彩篇章。未來青年局將持續推動公共參與計畫，打造更多讓青年觀點被看見、被聽見的平台，讓城市因青年能量而更加前進。

